Por dentro do novo QG do Google no Brasil

O Google inaugurou nesta quarta-feira (27/05) seu segundo Centro de Engenharia no Brasil, localizado em São Paulo. Instalado no Prédio 1 do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), na Cidade Universitária, o espaço tem capacidade para até 400 funcionários e receberá a equipe a partir de julho de 2026.

O complexo faz parte do programa IPT Open e integra as novas instalações do Google Campus, um hub para startups de Inteligência Artificial. O local também abriga o primeiro Google Safety Engineering Center (GSEC) e o primeiro Accessibility Discovery Center (ADC) da América Latina.

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A instalação do centro é resultado de um contrato de cooperação técnica assinado em fevereiro de 2024 com o IPT e o Governo do Estado de São Paulo. Nos últimos dois anos, o Google reformou o prédio, construído na década de 1940, e entregou contrapartidas ao instituto, como a renovação de espaços para uma biblioteca e um espaço maker.

Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, afirma que a abertura celebra o impacto da empresa no país. "O time de engenharia presente na sede de Belo Horizonte, nosso primeiro escritório de engenharia no país, é uma referência global para o Google", declarou.

“O caminho percorrido para a gente chegar até aqui, que começou lá em Belo Horizonte, numa empresa chamada Akwan, só reforça que a tecnologia pode gerar progresso. Gerou progresso em BH, gera progresso em São Paulo, gera progresso no Brasil, e o Google passa a ser com isso mais presente ainda na nossa sociedade", completou Coelho.

As equipes de engenharia do novo centro atuarão principalmente no desenvolvimento de tecnologias de privacidade e segurança, incluindo recursos de IA para proteger usuários globalmente. O escritório paulista trabalhará em conjunto com a unidade de Belo Horizonte.

Vice-presidente global de Engenharia para Busca do Google e e líder do escritório de Belo Horizonte, Bruno Pôssas ressaltou que o objetivo é que as duas operações operem como uma só. “Pensamos nessa operação de engenharia aqui no Brasil como uma unidade, de tal forma que estamos sempre trabalhando juntos", afirmou.

"Nossos times trabalharão em novas funcionalidades de privacidade e segurança em vários produtos do Google", completou Alexandre Freire, diretor sênior de engenharia do Google e líder da engenharia em São Paulo.

Fachada do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) em São Paulo, local do segundo Centro de Engenharia do Google no Brasil.Mark Wickens

Tradição e modernidade

O projeto arquitetônico preserva as características originais do edifício, agregando sistemas modernos de hidráulica, elétrica e ar-condicionado. O design visa minimizar o consumo de energia, com aproveitamento de sombreamento externo e priorização da iluminação e ventilação naturais.

O centro também conta com painéis fotovoltaicos e um sistema de captação e tratamento de águas pluviais para reuso. Para a acústica interna, foram utilizadas tapeçarias produzidas por uma cooperativa de tecedeiras de Uberlândia, a Fios do Cerrado.

Além das áreas de trabalho para funcionários, o complexo inclui o Accessibility Discovery Center, um laboratório para desenvolver tecnologias assistivas. O Google Safety Engineering Center funcionará como um hub para disseminar princípios de segurança e combater ameaças on-line.

Após acelerar mais de 450 startups, o Google Campus reabrirá no espaço com foco em empresas de IA. O local receberá 120 pessoas por semana, promovendo conexões entre empreendedores, academia e grandes companhias.

Bruno Pôssas, vice-presidente global de Engenharia para Busca do Google, detalha a expansão da empresa no BrasilNereu Jr

Quatro perguntas para Bruno Pôssas, vice-presidente global de Engenharia para Busca do Google e e líder do escritório de Belo Horizonte

A tapeçaria do novo centro de engenharia vem de Minas, de Uberlândia. Foi uma escolha deliberada para ser uma espécie de uma conexão, ainda que simbólica, de Minas e São Paulo?

Sim. Na verdade, a gente sempre quis colocar elementos que conectavam esse espaço novo com a história do Google aqui no Brasil. Como o Google veio primeiro através da aquisição de uma startup mineira de Belo Horizonte, a Akwan, é uma forma indireta de dar uma referência a esse momento que foi o marco que marcou o início da operação aqui. É claro que tem uma conotação mais estética, tem uma função de ajudar a fechar o ambiente, lidar com um pouco das questões de ruído. Então, tem uma importância técnica, e faz também essa referência, ainda que indireta, a um pouco da história da empresa aqui no país.

O que representa Belo Horizonte para a identidade desse time de engenharia do Brasil, do Google?

A história do Google no Brasil começou 20 anos atrás, e todo esse crescimento que a gente vê hoje se consolidando com a inauguração desse novo centro de engenharia, eu acho que pode ser um pouco atribuído ao trabalho e à reputação que o time de engenharia de Belo Horizonte criou para a empresa. Temos uma história de longa data de inovações dentro da busca, por muito tempo fomos os responsáveis pela operação do Orkut aqui no Brasil, começamos o desenvolvimento da semente do time que hoje é o time de privacidade e segurança.

Então, tudo está muito atrelado com a nossa história em Belo Horizonte e a gente pensou nessa operação de engenharia aqui no Brasil como uma unidade. Um terço do time de busca está no escritório de engenharia de São Paulo, dois terços em Belo Horizonte; e o time de privacidade e segurança, um quarto em Belo Horizonte, três quartos aqui em São Paulo. Então a gente modelou essa dualidade, esses dois escritórios, de tal forma que estamos sempre trabalhando juntos e isso possibilitasse essa troca de conhecimento, para garantir que os dois times conseguissem continuar crescendo de uma forma bem direta, gerando um impacto global para a empresa.

Essa estratégia, com essa divisão é até para evitar talvez uma rivalidade entre os times?

Não acho que esses times vão ser rivais. São operações que trabalham em conjunto. O time de engenharia que trabalha mais perto dos produtos desenvolve ou eleva os produtos para todos os nossos usuários. Isso normalmente cria novas necessidades de segurança. O time que está aqui em São Paulo majoritariamente também trabalha para poder contribuir diretamente. É uma operação de verdade conjunta que possibilita a relevância da engenharia do Brasil para a empresa ficar ainda mais latente, possibilitando ainda mais momentos de investimento no futuro.

Quais são as próximas novidades do Google?

Temos vagas disponíveis para engenheiros e outras funções, tanto em São Paulo quanto em Belo Horizonte. A engenharia no Brasil tem crescido bastante nos últimos três, quatro anos. Eu não consigo te antecipar nada ainda, mas as novidades vão acontecer.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.