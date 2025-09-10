Google Cloud cria hub para executivos em São Paulo

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O Google Cloud inaugurou em São Paulo o primeiro Cloud Space da América Latina, um ambiente exclusivo dedicado a lideranças empresariais e executivos de toda a região. O espaço, aberto em 18 de agosto de 2025, já nasce como ponto estratégico para conectar organizações latino-americanas às soluções de transformação digital e inteligência artificial (IA) da companhia.

Este é o oitavo espaço do tipo no mundo. Segundo o Google, o investimento reforça o compromisso da empresa com o país e a região como um mercado estratégico. Localizado no São Paulo Corporate Towers (SPCT), o novo andar foi projetado para receber clientes em um ambiente de proximidade e confiança.

O objetivo é oferecer conteúdos personalizados, experiências imersivas com a marca e discussões abertas sobre os principais desafios de negócio enfrentados por cada empresa.

Um espaço para troca e engajamento executivo

De acordo com a equipe responsável pelo espaço, o sucesso do Cloud Space será medido pela capacidade de promover troca real entre executivos.

"Nosso intuito com esse espaço é ouvir ainda mais a voz dos clientes, compartilhar o melhor da nossa tecnologia, conectando clientes e parceiros", afirma Eduardo López, presidente do Google Cloud para a América Latina

Detalhes que conectam inovação e identidade local

O novo andar foi projetado para refletir a diversidade e a identidade da região. As salas de reunião receberam nomes de rios latino-americanos, reforçando o papel do Brasil como ponto de encontro regional. O design combina elementos modernos de tecnologia com referências culturais e naturais, criando um ambiente acolhedor e, ao mesmo tempo, inovador.

Cada detalhe foi pensado para proporcionar uma experiência diferenciada: desde áreas abertas que favorecem a circulação e a troca de ideias até espaços reservados para discussões estratégicas. A ambientação também reforça o caráter exclusivo do hub, com símbolos que remetem à nuvem e à conectividade.

Experiências sob medida para acelerar a inovação

Segundo Camila Zoe Frias, head de Comunicação do Google Cloud, a proposta é criar um ambiente prático e estratégico para decisões de alto nível.

“Este é um espaço executivo. A ideia é colocar lideranças em contato com tecnologias a serviço do que suas organizações realmente precisam. Antes, muitas empresas brasileiras tinham de viajar aos Estados Unidos para ter acesso a esse tipo de programa. Agora, o Brasil concentra esse ponto de encontro, com conteúdos totalmente customizados.”

O Cloud Space oferece workshops, agendas estratégicas, demonstrações de software e sessões de cocriação, sempre moldados de acordo com os objetivos de cada organização. A meta é ajudar empresas a superar obstáculos comuns, como projetos que falham por falta de clareza sobre a aplicação prática das tecnologias ou sobre o nível de investimento necessário.

Além do investimento em infraestrutura, a abertura do espaço representa um movimento para consolidar o Brasil como polo tecnológico regional, atraindo executivos de diferentes países da América Latina, como México, Argentina, Chile, Colômbia e Peru, para debater o futuro da inovação.