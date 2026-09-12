Roblox amplia jogos para celular, PC, consoles e navegador
Veja o que muda com as novas ferramentas anunciadas pelo Roblox para criadores e jogadores
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O Roblox anunciou novas formas de criar, distribuir e monetizar jogos durante a Roblox Developers Conference (RDC). Entre as novidades estão jogos independentes para celular, PC e consoles, acesso pelo navegador, ferramentas de inteligência artificial e uma nova carteira para pagamentos a criadores.
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Mais plataformas
A iniciativa Roblox Everywhere permitirá que desenvolvedores disponibilizem suas experiências como aplicativos independentes em diferentes dispositivos, mantendo a tecnologia e os serviços da plataforma. Até o fim do ano, também será possível iniciar jogos diretamente pelo navegador Chrome, sem instalar o aplicativo.
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A empresa ainda prepara suporte para experiências offline e novos recursos para jogos 2D, ampliando os formatos que podem ser desenvolvidos na plataforma.
Criação com IA
A inteligência artificial também ganhou espaço na estratégia. O Build, ferramenta que permite criar jogos a partir de comandos de texto, avançará para novos mercados. Segundo a Roblox, cerca de 9 mil jogos já foram publicados com a ferramenta, e 71% dos usuários que criaram experiências por meio dela nunca haviam usado o Roblox Studio.
Ainda neste ano, o Scene Generator permitirá gerar cenários a partir de textos e imagens de referência.
Dinheiro e descoberta
A Roblox também anunciou a Wallet, que permitirá a criadores elegíveis nos Estados Unidos receber pagamentos em moeda real e transferir os valores para contas externas. A expansão para outros países começará no próximo ano.
Outra novidade é o avanço do Moments, recurso que reúne vídeos de gameplay e permite acessar jogos a partir deles. A empresa também modificará seu sistema de recomendação para considerar diferentes padrões de comportamento dos jogadores.
Além dos jogos
A expansão do Roblox ocorre em meio ao debate sobre o papel das plataformas digitais na proteção de crianças e adolescentes. Em março, o podcast "Central Glitch", em parceria com o programa "Direito Simples Assim", reuniu Luana Mendes e Marcos soares, advogados especialistas em direito digital para discutir o ECA Digital e os impactos da nova legislação sobre jogos e redes sociais. Entre os exemplos analisados estavam justamente plataformas como Roblox e Fortnite, que precisam adaptar recursos e mecanismos de proteção para o público menor de idade.
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Segundo a Roblox, usuários passaram 29 bilhões de horas na plataforma no trimestre encerrado em junho, enquanto criadores receberam cerca de US$ 1,7 bilhão nos últimos 12 meses. Com as novas ferramentas, a empresa amplia um ecossistema que envolve criação, distribuição, descoberta, interação e monetização.