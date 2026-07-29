Roblox muda regras de interação; veja o que pais precisam saber

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

O Roblox anunciou nesta quarta-feira (29/7) uma atualização no aplicativo com mudanças na forma como usuários encontram conteúdos, conversam e personalizam seus perfis dentro da plataforma. A novidade inclui as novas abas Moments, Chat e Eu, com recursos voltados para vídeos de gameplay, comunicação entre jogadores e customização de avatares.

A atualização chega em um momento em que o Roblox amplia seus mecanismos de segurança e enfrenta discussões sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. A plataforma, que reúne jogos criados pelos próprios usuários, passou nos últimos anos a funcionar também como um espaço de interação social.

O que mudou no Roblox

Chat

A ferramenta de comunicação entre jogadores passa a contar com recursos baseados em verificação de idade e adequação etária. A proposta é permitir interações mais seguras entre usuários, especialmente em um ambiente com grande presença de crianças e adolescentes.

Moments

A nova aba permite que jogadores encontrem vídeos de gameplay compartilhados por amigos, outros usuários e criadores de conteúdo da plataforma. O recurso aproxima o Roblox de formatos já populares em redes sociais, como vídeos curtos de descoberta de conteúdo.

Eu

A antiga aba Avatar foi reformulada e passa a reunir recursos de personalização do perfil. Nela, usuários podem escolher roupas, acessórios, aparência do personagem, estilos de movimento e novos elementos visuais para os avatares.

Debate sobre segurança infantil

O Roblox passou a ser alvo de discussões sobre segurança infantil por reunir recursos que vão além da experiência tradicional de jogos. A plataforma permite que usuários criem seus próprios jogos, conversem por ferramentas internas, formem comunidades e compartilhem conteúdos, o que amplia o desafio de monitoramento em um ambiente com milhões de experiências produzidas pela própria comunidade.

Nos últimos anos, a empresa anunciou novas ferramentas de proteção, como recursos de verificação de idade, controles para responsáveis e restrições de comunicação conforme a faixa etária dos usuários. As medidas acompanham uma pressão maior sobre plataformas digitais para ampliar a proteção de crianças e adolescentes na internet.

No Brasil, o tema também passou a ser discutido a partir do ECA Digital, que estabelece regras para serviços digitais utilizados por menores de idade, incluindo exigências relacionadas à proteção de dados, aos mecanismos de segurança e à participação dos responsáveis no controle de uso.

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