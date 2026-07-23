Brasil lidera jogos mobile: confira os games mais populares

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O mercado de jogos mobile no Brasil está em ascensão, impulsionado por smartphones mais acessíveis e uma vasta comunidade gamer. O celular se consolidou como a principal plataforma de jogos no país, com títulos que vão de battle royales a puzzles casuais, destacando-se pelo número de jogadores e engajamento constante.

Quais são os jogos mobile mais populares no Brasil?

Os jogos mobile mais populares no Brasil incluem "Free Fire", "Roblox", "Candy Crush Saga", "Royal Match", "Call of Duty Mobile", "PUBG Mobile", "Coin Master" e "Stumble Guys". Esses títulos se destacam pelo grande número de usuários ativos e pelo engajamento contínuo da comunidade gamer brasileira.

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Free Fire: o fenômeno dos battle royales no Brasil

"Free Fire" é um dos maiores fenômenos do mercado de jogos mobile. Este battle royale gratuito oferece partidas rápidas de cerca de 30 minutos e tem boa performance em aparelhos mais simples.

Dados de Free Fire em 2026

Mais de 100 milhões de jogadores ativos diariamente.

Mais de 1 bilhão de downloads na Google Play Store desde o lançamento.

Entre 128 e 135 milhões de usuários ativos mensais no início de 2026.

Cerca de 33 milhões de jogadores diários.

O Brasil responde por aproximadamente 28% do gasto global dentro do aplicativo.

Roblox: plataforma social de criação de jogos

"Roblox" se mantém como uma plataforma social onde usuários podem criar e compartilhar jogos. Em 2026, a plataforma consolidou-se como um dos maiores destinos de entretenimento digital do mundo.

Números de Roblox em 2026

Cerca de 380 milhões de usuários ativos mensais no total.

Aproximadamente 144 milhões de usuários ativos diários em março de 2026.

Candy Crush Saga: a relevância dos puzzles

"Candy Crush Saga" continua relevante no gênero puzzle. O jogo mantém uma base sólida de jogadores e um faturamento expressivo.

Desempenho de Candy Crush Saga em 2026

Entre 170 e 176 milhões de usuários ativos mensais no início de 2026.

Mais de 3,6 bilhões de downloads desde o lançamento em 2012.

Faturamento anual superior a US$ 1 bilhão.

Royal Match: o crescimento no gênero match-3

"Royal Match" tem apresentado um crescimento notável no gênero match-3, com uma progressão narrativa envolvente. O jogo, lançado em 2021, chegou a superar "Candy Crush Saga" em downloads e receita mensal, marcando um feito significativo.

Call of Duty Mobile: engajamento dos fãs de shooter

"Call of Duty Mobile" mantém sua força entre os fãs de jogos de tiro. Em 2025, o jogo reportou mais de 12,6 milhões de usuários ativos mensais, com sessões médias de cerca de 31 minutos, demonstrando um engajamento sólido.

PUBG Mobile: competição no estilo tático

"PUBG Mobile" segue como um forte concorrente no segmento de battle royales, com um estilo de jogo mais tático. Em 2025, o jogo registrou cerca de 32,4 milhões de jogadores ativos mensais globalmente.

Coin Master e Stumble Guys: o apelo casual e social

"Coin Master" e "Stumble Guys" são populares no Brasil devido ao seu apelo casual e social. "Stumble Guys", por exemplo, mantém cerca de 17,6 milhões de usuários ativos mensais entre Android e iOS.

Outros jogos mobile em destaque no Brasil

Além dos títulos mencionados, outros jogos continuam com comunidades ativas no Brasil. "Free Fire MAX", "Clash Royale" e RPGs como "Honkai: Star Rail" são exemplos. "Brawl Stars" também figura entre os mobile games mais populares do país em 2026, conforme levantamentos recentes.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção e verificação desta reportagem, sob supervisão editorial humana.