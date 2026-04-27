O mercado de games no Brasil: como o país virou uma potência gamer

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O Brasil se consolidou como um dos maiores mercados de games do mundo, movimentando bilhões de reais anualmente e atraindo a atenção de gigantes da indústria. Longe de ser um nicho, o setor de jogos eletrônicos já representa uma das principais formas de entretenimento do país, com um público massivo e diversificado que passa horas em frente a celulares, consoles e computadores.

Os números refletem essa força. Segundo a Pesquisa Game Brasil (PGB) 2025, a indústria de jogos eletrônicos gera uma receita bilionária no país. Esse desempenho coloca o Brasil como líder na América Latina e entre os maiores mercados globais, competindo com indústrias tradicionais de entretenimento.

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O crescimento é impulsionado principalmente pela popularização dos smartphones. Os celulares se tornaram a principal porta de entrada para novos jogadores, representando a plataforma preferida para a maioria dos gamers brasileiros. Essa acessibilidade transformou o perfil de quem joga e ampliou o alcance dos games para todas as idades e classes sociais.

Quem é o jogador brasileiro?

O estereótipo do jogador jovem e masculino já não corresponde à realidade. A PGB revela um cenário muito mais plural, onde as mulheres representam uma parcela significativa do público gamer no Brasil. O perfil do jogador médio se diversificou, abrangendo diferentes faixas etárias e gêneros, com forte preferência por jogos no celular.

Outros dados da PGB 2025 ajudam a traçar o perfil do consumo de jogos no país:

82,8% da população brasileira consome jogos digitais.

A plataforma preferida para jogar é o smartphone (40,8%), seguida por consoles (24,7%) e computadores (20,3%).

Além do consumo casual, o cenário de eSports (esportes eletrônicos) também vive uma expansão notável. Campeonatos com premiações milionárias lotam estádios e atraem audiências massivas em transmissões online, criando ídolos e profissionalizando jogadores, técnicos e narradores.

Essa combinação de um público engajado, a força dos jogos mobile e o crescimento dos eSports garante que o Brasil continue sendo uma potência no universo gamer. Grandes lançamentos de franquias globais, muitas vezes ligadas a sucessos do cinema, geram enorme expectativa e impulsionam ainda mais o interesse e o consumo no mercado nacional.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.