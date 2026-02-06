Quanto fatura o mercado de e-sports e por que atrai tantos patrocínios

A paixão que mobiliza milhares de torcedores a cada partida da equipe brasileira Furia em campeonatos internacionais de games, como o de “Counter-Strike”, é a face mais visível de uma indústria bilionária. O mercado de e-sports consolidou-se como um gigante do entretenimento, com receitas que já superam as de muitas ligas esportivas tradicionais e atraem investimentos de marcas globais.

O ecossistema dos esportes eletrônicos movimenta cifras impressionantes. Projeções globais para este ano indicam que a receita do setor deve ficar entre US$ 3,5 bilhões e US$ 5,3 bilhões, dependendo da metodologia utilizada e dos segmentos incluídos na análise. Esse valor não vem apenas de prêmios em torneios, mas de uma complexa rede de negócios que se alimenta da enorme audiência e do engajamento do público.

De onde vem o dinheiro dos e-sports?

A principal fonte de faturamento do setor são os patrocínios, responsáveis por aproximadamente US$ 1,2 bilhão em receitas globais. Marcas que vão desde empresas de tecnologia e bebidas energéticas até bancos e montadoras de veículos investem pesado para associar sua imagem a equipes, jogadores e campeonatos. A lógica é simples: alcançar um público jovem e altamente conectado, que muitas vezes não é impactado pela publicidade tradicional.

Outras fontes de receita importantes incluem:

Direitos de transmissão: Plataformas de streaming e canais de TV pagam valores expressivos para transmitir os principais torneios mundiais, que registram audiências de milhões de espectadores simultâneos.

Publicidade: Anúncios inseridos durante as transmissões e nos próprios eventos geram uma parcela significativa do faturamento.

Vendas de produtos: Camisas de equipes, como as da Furia, periféricos de jogadores e outros itens licenciados movimentam um mercado robusto.

Ingressos para eventos: As finais de grandes campeonatos lotam arenas e estádios, com ingressos que se esgotam rapidamente, funcionando de forma similar a grandes eventos esportivos ou shows musicais.

O apelo para as grandes marcas vai além dos números. O público de e-sports é conhecido por sua lealdade e forte conexão emocional com as equipes e os jogadores. Para um patrocinador, isso significa criar um vínculo autêntico com consumidores que valorizam as empresas que apoiam suas paixões. É um modelo de negócio onde a visibilidade se converte em engajamento, transformando torcedores em potenciais clientes.

