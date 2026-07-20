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Além de Luísa Sonza: famosos que são apaixonados por games

De apresentadores a astros de Hollywood, personalidades revelaram que os controles também fazem parte da rotina fora dos holofotes

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Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Traduz tecnologia, games e cultura pop para além do entretenimento, analisando seus impactos na economia, no comportamento e nas tendências digitais.
20/07/2026 18:59

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Luísa Sonza viralizou ao revelar sua paixão pelos videogames
Luísa Sonza viralizou ao revelar sua paixão pelos videogames crédito: Redes sociais

Quem vê Luísa Sonza nos palcos dificilmente imagina que ela também passa horas enfrentando chefões em alguns dos jogos mais difíceis da atualidade. Mas foi justamente esse lado pouco conhecido da cantora que surpreendeu a comunidade gamer nos últimos dias.

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Sonza viralizou ao mostrar, em vídeos publicados no TikTok e Instagram, sua biblioteca de jogos no PlayStation 5 e no Nintendo Switch 2. Ao comentar títulos como "Elden ring", "Sekiro", "The witcher 3" e "Ghost of Tsushima", criticar "Genshin impact" e contar que já recorreu a tutoriais no YouTube para derrotar chefes difíceis, Luísa demonstrou que o hobby vai muito além de uma ação de marketing.

Mas ela está longe de ser a única. Nos últimos anos, artistas, atletas, apresentadores e atores também revelaram que os videogames ocupam um espaço importante em suas rotinas. Alguns fazem lives, outros investiram no mercado gamer e há quem tenha descoberto a paixão pelos controles apenas depois dos 60 anos.

Leia Mais

Ana Maria Braga

Luísa Sonza, Neymar, Ana Maria Braga e outros famosos que já revelaram a paixão pelos videogames.
Ana Maria Braga joga videogame há mais de 20 anos e costuma disputar partidas de Fortnite e EA Sports FC com os netos. Redes Sociais

A apresentadora já revelou que joga videogame há mais de duas décadas. Dona de diferentes consoles, ela costuma disputar partidas de "Fortnite" e "EA sports FC" com os netos e afirma que os games também servem para relaxar depois da rotina intensa na televisão.

Antonio Fagundes

Luísa Sonza, Neymar, Ana Maria Braga e outros famosos que já revelaram a paixão pelos videogames.
Antonio Fagundes virou fã de PlayStation após os 60 anos e é apaixonado por séries como The Last of Us e God of War. Redes sociais

O ator descobriu o universo dos videogames após os 60 anos e virou um apaixonado pelos exclusivos do PlayStation. Entre seus favoritos estão "God of war", "The last of us", "Uncharted" e "Resident evil". Fagundes já disse, inclusive, que gostaria de interpretar Joel em uma adaptação brasileira de "The last of us".

Paolla Oliveira

Luísa Sonza, Neymar, Ana Maria Braga e outros famosos que já revelaram a paixão pelos videogames.
Paolla Oliveira revelou que já foi viciada em FIFA e também gosta de clássicos como Tomb Raider e Mario Bros. Redes sociais

Durante participação no Podpah, a atriz contou que já foi uma jogadora bastante dedicada. Ela citou franquias como "Tomb raider" e "Mario bros." e revelou que precisou abandonar "FIFA" porque estava competitiva demais.

Alok

Luísa Sonza, Neymar, Ana Maria Braga e outros famosos que já revelaram a paixão pelos videogames.
Luísa Sonza, Neymar, Ana Maria Braga e outros famosos que já revelaram a paixão pelos videogames. Free Fire/Divulgação

A relação do DJ com os games virou negócio. Além de se tornar um personagem oficial de "Free fire", Alok produziu músicas para o jogo, participa de eventos de e-sports e chegou a doar os royalties obtidos com sua imagem para projetos sociais.

Neymar

Luísa Sonza, Neymar, Ana Maria Braga e outros famosos que já revelaram a paixão pelos videogames.
Neymar faz lives, joga Counter-Strike, Fortnite e Call of Duty e é um dos gamers mais famosos do Brasil. Redes sociais

O atacante é um dos gamers mais conhecidos do Brasil. Neymar faz lives com frequência, joga "Counter-strike, "Call of duty", "Fortnite" e "EA sports FC", participa de partidas com grandes streamers e até ganhou uma skin oficial em "Fortnite".

Ronaldo Fenômeno

Luísa Sonza, Neymar, Ana Maria Braga e outros famosos que já revelaram a paixão pelos videogames.
Ronaldo Fenômeno investiu em eSports, faz lives e participa de conteúdos com streamers e influenciadores. Redes sociais

O ex-jogador também apostou no mercado gamer. Ronaldo investiu na organização CNB e-Sports Club, costuma fazer transmissões jogando "Call of duty: warzone" e participa de conteúdos ao lado de criadores de conteúdo do segmento.

‘Super Mario Galaxy’ coloca a lógica do videogame acima do cinema

Henry Cavill

Luísa Sonza, Neymar, Ana Maria Braga e outros famosos que já revelaram a paixão pelos videogames.
Henry Cavill é fã de World of Warcraft e The Witcher e quase perdeu o papel de Superman por causa de um jogo. Redes sociais

O eterno Superman talvez seja o gamer mais famoso de Hollywood. Fã de "World of warcraft", "The witcher" e "Warhammer", ele monta os próprios computadores e já contou que quase perdeu a ligação confirmando seu papel como Superman porque estava no meio de uma partida on-line.

Jack Black

Luísa Sonza, Neymar, Ana Maria Braga e outros famosos que já revelaram a paixão pelos videogames.
Jack Black mantém um canal sobre games e já participou de filmes inspirados em Super Mario Bros. e Minecraft. Redes sociais

O ator nunca escondeu sua paixão pelos videogames. Dono do canal "Jablinski Games", ele produz conteúdos sobre o tema, participou de adaptações de franquias como "Super Mario bros." e "Minecraft" e costuma defender "Red dead redemption 2" como uma das maiores obras do entretenimento.

Muito além do hobby

Os videogames deixaram de ser um entretenimento associado a um público específico e hoje fazem parte da rotina de pessoas das mais diferentes profissões. Da televisão aos gramados, dos palcos a Hollywood, a lista de famosos apaixonados pelos controles continua crescendo, e Luísa Sonza é apenas o exemplo mais recente dessa mudança.

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