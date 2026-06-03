"Rayman Legends Retold" retorna com novo visual e dragões

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Traduz tecnologia, games e cultura pop para além do entretenimento, analisando seus impactos na economia, no comportamento e nas tendências digitais.

A Ubisoft anunciou nessa terça-feira (2/6) o lançamento de “Rayman Legends Retold”, nova versão do clássico jogo de plataforma lançado originalmente em 2013. Revelado durante o State of Play, o título chega em 1º de outubro para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC. O remake traz gráficos refeitos, fases inéditas em que o jogador monta em dragões, novos conteúdos e suporte para cooperativo de até quatro jogadores. O projeto é desenvolvido pela Ubisoft Montpellier e pela Ubisoft Milan. A proposta é atualizar a experiência sem abandonar os elementos que tornaram o original um dos jogos mais lembrados do gênero.

Primeiras impressões

Joguei cerca de duas horas da nova versão a convite da Ubisoft antes do anúncio oficial. Nos primeiros minutos, tive a sensação de estar jogando exatamente o mesmo clássico que marcou uma geração, mas vestido com uma nova identidade visual. O jogo preserva praticamente toda a estrutura que fez o original se destacar, mas apresenta uma nova interpretação visual para aquele universo. Em vez do estilo mais leve e ilustrado da versão anterior, o remake aposta em modelos tridimensionais mais sólidos, aproximando referências do Rayman clássico dos anos 1990.

A mudança funciona melhor do que eu imaginava. Mesmo gostando muito da direção artística da versão lançada em 2013, a nova identidade visual consegue manter o charme dos personagens e dos cenários. O resultado não parece uma substituição da estética anterior, mas uma leitura diferente da mesma obra. É uma escolha que pode agradar especialmente quem acompanha a franquia há mais tempo, embora os jogadores mais jovens possam estranhar o visual nos primeiros minutos.

Jogando seguro

A impressão que tive é que a Ubisoft optou por um caminho conservador. Em vez de reinventar Rayman, o estúdio preferiu reforçar aquilo que já funcionava. A principal novidade percebida durante o teste são as fases em que o jogador voa montado em dragões, adicionando variedade à campanha. Fora isso, a experiência permanece extremamente fiel ao original.

Novas fases montado em dragões são a principal adição de conteúdo inédito na campanha de Rayman Legends Retold. Ubisoft/Divulgação

Essa decisão me lembrou o que aconteceu com a coletânea Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Na época, o relançamento ajudou a reacender o interesse do público antes da chegada de um jogo inédito. Neste caso, a estratégia parece semelhante. O remake serve como uma forma de recolocar a franquia em evidência e medir o interesse da comunidade antes de um possível novo capítulo.

Novo visual

Segundo a Ubisoft, a intenção do projeto vai além de simplesmente atualizar gráficos. O objetivo é reconstruir elementos centrais da experiência e apresentar Rayman para uma nova geração de jogadores. O trabalho utiliza a Snowdrop Engine, mesma tecnologia empregada em títulos recentes da empresa.

Desenvolvido na Snowdrop Engine, Rayman Legends Retold substitui a arte 2D original por modelos tridimensionais complexos. Ubisoft/Divulgação

Na prática, o visual renovado consegue cumprir esse papel. Os cenários preservam a identidade colorida da série, mas agora exibem mais volume, profundidade e detalhes. Os personagens também receberam novas animações e modelos refeitos. A combinação cria uma apresentação moderna sem perder a personalidade característica da franquia.

Vale a pena?

Após revisitar o “Rayman Legends” original para comparar as duas versões, minha impressão é que a resposta depende do perfil do jogador. Quem já possui o jogo antigo encontrará uma experiência bastante familiar, com novidades pontuais e uma nova direção artística. Já para quem nunca teve contato com o clássico, Retold surge como uma excelente porta de entrada.

Mais de uma década após o lançamento original, “Rayman Legends" continua sendo um dos jogos de plataforma mais elogiados do mercado. Frequentemente comparado a produções modernas do gênero, o título permanece relevante pela qualidade do level design, do ritmo e da criatividade de suas fases.

Veredicto

O cenário ideal talvez fosse o anúncio de um jogo totalmente novo. Ainda assim, a escolha de revisitar “Rayman Legends” parece acertada. O remake preserva a essência que transformou o original em um clássico, adiciona conteúdos inéditos e apresenta uma nova identidade visual que funciona por mérito próprio.

Com foco na nostalgia, Rayman Legends Retold deve pavimentar o caminho para o futuro da franquia de plataforma da Ubisoft. Ubisoft/Divulgação

Mais do que um simples relançamento, o projeto passa a sensação de ser um teste importante para o futuro da série. Se a recepção do público for positiva, o jogo pode representar o primeiro passo para uma nova fase da franquia.

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