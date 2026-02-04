6 ferramentas de Inteligência Artificial para usar no dia a dia e de graça

A inteligência artificial já deixou de ser um conceito do futuro e se tornou uma ferramenta prática para o dia a dia. Para além do popular ChatGPT, diversas plataformas gratuitas estão disponíveis para simplificar tarefas, desde organizar a rotina e escrever e-mails até criar apresentações e imagens de alta qualidade com apenas alguns cliques.

Essas tecnologias usam algoritmos avançados para entender comandos e gerar conteúdo original, economizando tempo e ampliando a criatividade. Conhecer as opções certas pode transformar a maneira como você trabalha, estuda ou gerencia suas atividades pessoais. Separamos seis ferramentas de IA que você pode começar a usar agora mesmo, sem nenhum custo, lembrando que as versões gratuitas possuem algumas limitações de uso comparadas às versões pagas.

Integrado ao buscador Bing e ao sistema Windows, o Copilot funciona como um assistente versátil. Ele utiliza a tecnologia do GPT-4 e do DALL-E 3, permitindo não apenas responder a perguntas complexas e redigir textos, mas também gerar imagens a partir de descrições detalhadas. É ideal para pesquisas rápidas e criação de conteúdo visual.

Gemini (Google)

O Gemini é a resposta do Google ao ChatGPT e se destaca pela sua profunda integração com o ecossistema da empresa. A ferramenta é capaz de resumir vídeos do YouTube, organizar informações de e-mails do Gmail e até ajudar no planejamento de rotas no Maps. Sua capacidade de processar diferentes tipos de informação o torna muito poderoso.

Canva Magic Studio

Conhecido por facilitar o design gráfico, o Canva agora incorpora um conjunto de ferramentas de IA em seu "Magic Studio". Na versão gratuita, é possível criar imagens, escrever textos curtos para posts, remover fundos de fotos e até gerar apresentações simples. Algumas funcionalidades avançadas de IA, no entanto, exigem a versão paga ou o uso de créditos limitados. É uma mão na roda para quem precisa de materiais visuais para redes sociais.

Perplexity AI

O Perplexity funciona como um buscador turbinado com IA. Diferente de um chatbot tradicional, ele responde às perguntas citando as fontes de onde extraiu as informações. Isso o torna uma excelente ferramenta para estudantes, jornalistas e qualquer pessoa que precise de respostas com referências confiáveis e verificáveis.

Gamma

Criar apresentações de slides pode ser uma tarefa demorada, mas o Gamma simplifica todo o processo. Basta fornecer um tema ou um documento base, e a IA cria uma apresentação completa, com texto, design e imagens. Depois, você pode editar e personalizar o resultado final de forma intuitiva.

Leonardo.Ai

Focado na geração de imagens, o Leonardo.Ai é uma alternativa robusta para quem deseja criar arte e ilustrações. A plataforma oferece créditos limitados diários na versão gratuita para os usuários produzirem suas próprias imagens a partir de comandos de texto, com diferentes estilos artísticos e um alto nível de detalhamento.

