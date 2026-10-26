Econverse lança sistema agent-first para e-commerce

A Econverse, empresa de tecnologia e operação de e-commerce, lança o EconverseOS, sistema operacional agent-first que concentra em uma única camada as frentes de SEO, desenvolvimento, criação, conteúdo, dados, CRM e mídia de uma operação digital.

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O modelo inverte a lógica tradicional de agência. Em vez de o time receber e executar cada demanda, o sistema a recebe primeiro: agentes de IA classificam, assumem o volume de execução e um especialista humano valida a entrega em horas. “Quem opera e-commerce hoje precisa crescer sem aumentar a estrutura na mesma proporção, e o EconverseOS foi criado para isso. Nosso objetivo é entregar uma operação que fica mais inteligente a cada demanda”, afirma Pedro Piramo, sócio-fundador e CEO da Econverse.

A empresa aposta na tese de que a próxima geração de empresas de tecnologia não venderá software como ferramenta, mas o trabalho já entregue: companhias que funcionam como serviço para o cliente e como tecnologia por dentro. “O cliente de e-commerce não quer mais uma licença para alguém da equipe dele operar. Ele quer o resultado pronto, com qualidade. É isso que o EconverseOS entrega”, diz Pedro Piramo.

O sistema reúne mais de 15 agentes que operam com informações da marca e com o histórico de mais de 300 projetos da Econverse, em vez de partir do zero a cada demanda. As frentes ficam concentradas em um único sistema, dentro do conjunto de ferramentas que o cliente já usa, com um time humano acompanhando a operação todos os dias.

Com a novidade, a Econverse projeta atingir R$ 51 milhões de faturamento até 2030, o que representa mais de 200% de crescimento sobre a base atual. “Construímos a Econverse sem nunca depender de aporte externo, e isso nos deu disciplina para crescer com lucro real. O EconverseOS é o que torna esse crescimento possível: conseguimos escalar a operação sem aumentar a estrutura na mesma proporção, e sem abrir mão da curadoria humana que sempre foi nosso diferencial”, declara o CEO.

A projeção segue a taxa histórica de crescimento, entre 30% e 40% ao ano, sustentada pela base atual de 74 clientes ativos, além de projetos pontuais com marcas D2C, B2B e B2C dos setores de moda, beleza, esportes, agro e indústria, majoritariamente em plataformas como VTEX, Shopify e Wake.

A Econverse opera marcas de referência em seus segmentos. No varejo e moda, atende Reserva, Animale, Luiza Barcelos e Loungerie. Em indústria e serviços financeiros, a carteira inclui Yamaha, Inter e Jacto. Em saúde e bem-estar, Integralmédica, Farmax e Sanavita. A diversidade de negócios sustenta a capacidade de entregar tecnologia e performance para perfis e desafios diferentes.

O e-commerce B2B vem ganhando peso relevante na operação, puxado por indústrias que passaram a vender diretamente para suas redes de distribuidores, revendedores e lojistas. São projetos com catálogos extensos, tabelas de preço por cliente e regras comerciais próprias, exatamente o tipo de operação em que o volume de execução pesa mais e o EconverseOS tem maior efeito.

Sobre a Econverse

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A Econverse é uma empresa de tecnologia especializada em e-commerce B2B e B2C, que combina estratégia, desenvolvimento, dados e inteligência artificial para estruturar e acelerar operações digitais. A empresa já realizou mais de 300 projetos em 18 países e atende marcas como Reserva, Luiza Barcelos, Yamaha, Inter e Integralmédica. Seu principal diferencial é o EconverseOS, modelo de operação que integra agentes de IA à atuação de especialistas humanos, permitindo executar demandas de e-commerce com mais escala e agilidade sem abrir mão da curadoria e da tomada de decisão humana.