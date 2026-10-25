BH comemora reeleição de Lula: 'Maior vitória do povo brasileiro'

Coordenador da editoria de fotografia e Repórter fotográfico. Comunicação Integrada na PUC Minas. Repórter-fotográfico com mais de 15 anos de experiência em coberturas de grandes reportagens locais, nacionais e internacionais

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmada neste domingo (25/10), levou apoiadores às ruas de Belo Horizonte. Na Sapucaí, no Bairro Floresta, Região Centro-Sul da capital, onde aliados acompanharam a apuração, a comemoração fechou o Viaduto de Santa Teresa e foi marcada por buzinaços e canções como "Vou festejar", de Beth Carvalho. O clima de festa se estende pela noite, com música e bandeiras que lembravam o carnaval na capital mineira.

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Em Minas Gerais, Lula recebeu 50,43% dos votos válidos, contra 49,57% de Flávio Bolsonaro (PL). Na capital mineira, porém, o resultado foi diferente: Flávio obteve 50,8%, enquanto Lula teve 49,2%.

No local, apoiadores de diferentes idades e perfis se reuniram para celebrar a vitória nacional do petista. Entre abraços e manifestações de emoção, alguns não conseguiram conter as lágrimas. Para o Estado de Minas, quem estava no local declarou que o resultado representou não apenas a continuidade do governo, mas também a defesa da democracia e a expectativa de mudanças no país.

'Não vamos entregar o Brasil'

Integrante da Frente Brasil Popular, Ana Vasconcelos destacou a mobilização de militantes durante o segundo turno e a busca por votos entre eleitores indecisos e apoiadores do adversário na primeira etapa da eleição. "Depois do resultado do primeiro turno, várias pessoas disseram que era impossível virar, que ninguém nunca tinha perdido no primeiro turno e ganhado no segundo. O que fizemos? Não abaixamos a cabeça, não tivemos medo", afirmou.

Ana também ressaltou o trabalho de diálogo realizado nas periferias e a atuação nas redes sociais durante a campanha. Para ela, a vitória foi resultado do engajamento de apoiadores em diferentes espaços. "Organizamos nosso povo para disputar com a Meta, para disputar com os donos das redes sociais, e fomos vitoriosos. Foi assim que a gente construiu, pela primeira vez, a virada nesse país", declarou.

A deputada estadual Bella Gonçalves (PT), que acompanhou a comemoração, também celebrou o resultado e destacou a mobilização de eleitores de diferentes gerações. "A sensação é a de que essa é a maior vitória do povo brasileiro. Foi uma das maiores vitórias do presidente Lula e da esquerda do Brasil, sem dúvida nenhuma. Saiu no primeiro turno atrás, virou a partir do convencimento do povo brasileiro, da mobilização da juventude até os mais velhos. Foi lindo ver os mais velhos indo votar para defender nossa democracia", disse.

Bella ressaltou que a comemoração também é acompanhada pela preocupação com a relação entre o governo e o Congresso Nacional. "Hoje é dia de alívio e alegria, mas também de muita vigilância, porque sabemos que os resultados das urnas não representam ainda a governabilidade do presidente", acrescentou.

Festa também toma a Savassi

A comemoração também chegou a outros pontos da cidade, como as praças Sete, da Estação e da Savassi. Em outras regiões de Belo Horizonte, carros buzinaram e bandeiras foram estendidas pelas ruas para celebrar a reeleição.

Na Savassi, o estudante Matheus Moura afirmou que, para ele, a disputa ultrapassou a divisão entre esquerda e direita. "Vimos muitos artistas apoiando o Lula; o mais importante não foi a luta contra a direita, mas contra o fascismo", disse.

Gustavo Carneiro também associou a vitória à expectativa de um país com menos hostilidade e mais atenção às questões sociais e ambientais. "Essa vitória representa um sinal de esperança, de que a gente pode acreditar em um país com mais amor, onde não vamos ter tanto ódio. Um país onde as big techs e esses fascistas não vão nos atacar e nos derrubar. Essa é a esperança que Lula representa para a gente hoje: um novo recomeço, um futuro para o meio ambiente, para as crianças", destacou, ao lado de amigos que também participavam da comemoração.

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A advogada Luciana Bueno, por sua vez, destacou a expectativa de avanços na democracia e nos direitos sociais. "Estou torcendo aqui pela vitória do Lula, vitória da democracia, dos direitos das mulheres, pela vitória dos negros, das minorias que ocupam este país. Eu acredito muito na esperança desse governo, de que seremos mais prósperos", declarou.