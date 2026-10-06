Imersão Luxo Imobiliário reúne especialistas no Rosewood

O mercado imobiliário de alto padrão vive uma transformação no Brasil — e quem atua nesse segmento percebe que "luxo não é apenas um segmento, é uma linguagem". É sobre compreender essa linguagem que acontece, nos dias 27 e 28 de novembro, no Rosewood São Paulo, a nova edição da Imersão Luxo Imobiliário. O encontro reúne corretores, brokers, donos de imobiliárias, arquitetos, investidores e profissionais ligados à indústria imobiliária em dois dias de imersão sobre posicionamento, relacionamento, cultura, patrimônio e negócios no mercado de alto padrão e luxo.

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Sob a liderança e curadoria de Eliane Ribeiro — especialista em relações imobiliárias internacionais, com atuação entre Portugal, Brasil e outros mercados —, a programação reúne profissionais que traduzem diversas dimensões do universo do alto padrão e luxo. Claudia Matarazzo aborda os códigos de comportamento, etiqueta e percepção que atravessam esse segmento e influenciam a forma como os profissionais se apresentam, se relacionam e são percebidos. Roberto Moscatelli aprofunda o cenário das branded residences e a construção de valor em produtos associados a marcas. Rafael Bastos traz a perspectiva das famílias de alto patrimônio, abordando como estruturas UHNW (UltraHigh Net Worth) analisam patrimônio, investimento imobiliário e decisões de longo prazo.

Para além do conteúdo, o evento foi desenhado como uma experiência de imersão. Os participantes interagem diretamente com o time de palestrantes durante os dois dias, em conversas estratégicas que aproximam teoria e prática. A programação inclui ainda visitas técnicas a empreendimentos de luxo e um tour guiado pela Cidade Matarazzo — um dos complexos mais emblemáticos do país, onde patrimônio histórico, arquitetura contemporânea, arte, hotelaria e alta gastronomia convivem em harmonia. Para quem atua no alto padrão, é um repertório que amplia leitura de mercado, cultura e capacidade de relacionamento.

O momento é oportuno. O segmento de médio e alto padrão encerrou 2025 com cerca de R$ 30 bilhões em VGV lançado, crescimento de 20% em relação a 2024, segundo levantamento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc). Nesse cenário, os clientes chegam mais informados, mais globais e mais exigentes, aumentando a importância de repertório, qualificação, posicionamento e capacidade de relacionamento. A Imersão Luxo Imobiliário nasce para responder a esse novo contexto, aproximando profissionais de conteúdo, experiências e relações que ampliam a sua leitura do mercado.

Serviço

Evento: Imersão Luxo Imobiliário

Data: 27 e 28 de novembro de 2026

Local: Rosewood São Paulo

Público: Corretores, brokers, donos de imobiliárias, arquitetos, investidores e profissionais da indústria imobiliária de alto padrão e luxo.

Mais informações: imersaoluxoimobiliario.com.br

Hospedagem: Os participantes terão acesso a uma tarifa especial no Rosewood São Paulo, sujeita à disponibilidade.

Vagas limitadas e com curadoria.

Sobre o Private Brokers Club

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O Private Brokers Club é uma plataforma de conhecimento, relacionamento e experiências dedicada ao mercado imobiliário de alto padrão e luxo. Por meio de imersões, encontros, conteúdos e uma rede qualificada de relações, conecta profissionais e diferentes protagonistas da indústria imobiliária em torno de repertório, posicionamento, confiança e novas oportunidades de negócio.