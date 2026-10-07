Planos empresariais avançam e Bradesco Saúde ganha espaço

O mercado brasileiro de saúde suplementar chegou a 53,164 milhões de beneficiários em planos de assistência médica em agosto de 2026. Os dados mais recentes divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) mostram também que os contratos coletivos empresariais representam a maior parcela desse universo.

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Segundo os números do setor, os planos coletivos empresariais somavam 38,977 milhões de beneficiários. No mesmo período, os planos individuais ou familiares contabilizavam 8,350 milhões, enquanto os coletivos por adesão reuniam 5,813 milhões.

O cenário ajuda a dimensionar o papel que o benefício de saúde oferecido por empresas passou a ocupar no mercado brasileiro. Em agosto, foram registradas aproximadamente 1,237 milhão de adesões e 1,175 milhão de cancelamentos em planos de assistência médica, resultando em saldo positivo de cerca de 62,2 mil beneficiários.

Empresas concentram grande parte do mercado

A predominância dos contratos empresariais também influencia a maneira como companhias pesquisam e comparam alternativas antes de contratar o benefício.

Preço é um dos elementos analisados, mas não é o único. Abrangência geográfica, rede referenciada, acomodação, coparticipação, reembolso, quantidade de beneficiários e características de cada produto podem interferir na escolha.

Em São Paulo, onde existe grande concentração de empresas e prestadores de serviços de saúde, essa comparação pode envolver diferentes categorias de produtos e configurações de contratação. Nesse contexto, pesquisas relacionadas a plano de saúde Bradesco fazem parte do processo de avaliação realizado por empresas interessadas em conhecer alternativas disponíveis no mercado.

A Bradesco Saúde informa em seus canais institucionais que comercializa exclusivamente planos ou seguros de saúde coletivos, que podem ser empresariais ou por adesão. Nos coletivos empresariais, a contratação é realizada por pessoa jurídica ou empresário individual, observadas as condições aplicáveis.

Número de vidas pode interferir nas condições da contratação

Outro aspecto importante para empresas que pesquisam assistência médica privada é o perfil do grupo que será incluído no contrato. Quantidade de beneficiários, faixa etária e modalidade escolhida podem influenciar as condições comerciais. Por esse motivo, uma referência de preço encontrada isoladamente não necessariamente representa o valor final de uma contratação.

Para quem pesquisa a Bradesco Saúde em São Paulo, consultar informações organizadas por perfil e região pode ser uma etapa anterior à solicitação de uma proposta. A página de tabela de preços do Bradesco Saúde em São Paulo, mantida pelo portal Plano Bradesco Saúde Vendas, reúne informações para auxiliar essa pesquisa: https://planobradescosaudevendas.com.br/tabela-precos/sao-paulo.html

Os valores e condições devem ser confirmados no momento da cotação, pois podem variar conforme composição do grupo, produto, faixa etária e regras comerciais vigentes.

Crescimento aumenta importância da comparação

Os dados mais recentes também mostram a movimentação existente dentro da saúde suplementar. Nos últimos 12 meses encerrados em agosto, foram registradas aproximadamente 16,117 milhões de adesões e 15,434 milhões de cancelamentos de vínculos em planos de assistência médica.

Esse volume demonstra que o mercado não deve ser observado apenas pelo total de beneficiários. Há também movimentação constante entre entradas e saídas, empresas contratantes e diferentes produtos.

Para o consumidor empresarial, isso torna a pesquisa anterior à contratação especialmente relevante. “Quando uma empresa procura um plano de saúde, olhar somente para a mensalidade pode produzir uma comparação incompleta. É importante analisar quem será incluído, abrangência, rede disponível, modalidade do produto e as condições aplicáveis àquele grupo”, afirma Helena Trovó, da Quintiliano Trovo Corretora de Seguros.

São Paulo permanece estratégico para a pesquisa de planos empresariais

A diversidade de empresas e de serviços médicos disponíveis faz de São Paulo um mercado relevante para a saúde suplementar. Na prática, empresas que pesquisam alternativas precisam verificar não apenas qual operadora desejam contratar, mas qual configuração atende melhor ao perfil dos beneficiários.

No caso do Bradesco Saúde, a própria operadora esclarece que não comercializa seguro individual ou familiar. Sua atuação comercial é direcionada aos planos coletivos, incluindo contratos empresariais e coletivos por adesão. Por isso, pesquisas por preço devem considerar inicialmente a modalidade de contratação e a elegibilidade do interessado.

Com os planos empresariais representando a maior parcela dos mais de 53 milhões de vínculos de assistência médica existentes no país, a tendência reforça a importância das empresas na dinâmica da saúde suplementar brasileira. Mais do que buscar um único valor de mensalidade, a decisão passa pela comparação das características de cada produto e das condições disponíveis para cada grupo.

A procura por assistência médica empresarial também exige atenção às particularidades de cada região. Em São Paulo, empresas podem encontrar diferentes configurações de cobertura, rede referenciada e acomodação. No caso do Bradesco Saúde, conhecer essas diferenças antes de solicitar uma proposta ajuda a tornar a comparação mais objetiva e adequada ao perfil do grupo. A análise deve considerar não apenas preço, mas também as necessidades dos beneficiários e as condições vigentes no momento da contratação.

Fonte dos dados setoriais: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), dados referentes a agosto de 2026.

Sobre a Quintiliano Trovo Corretora de Seguros

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A Quintiliano Trovo Corretora de Seguros atua na orientação e comercialização de planos de saúde, auxiliando empresas e consumidores na pesquisa de produtos disponíveis de acordo com perfil, região e condições de contratação.