Brasileira de 49 anos morre em capotamento; polícia investiga se havia relação sexual com o veículo em movimento
Investigação apura se casal mantinha relações sexuais com o carro em movimento; motorista se apresentou à polícia e responderá pelo acidente
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Uma brasileira morreu após o capotamento de um carro em Odivelas, na região metropolitana de Lisboa, em Portugal. As autoridades policiais investigam as circunstâncias da morte e apuram a hipótese de que a mulher e o motorista mantinham relações sexuais com o veículo em movimento.
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A mulher, de 49 anos, foi encontrada nua após o acidente. De acordo com análises preliminares, a passageira não usava cinto de segurança no momento da colisão e estaria fora da posição habitual do banco do passageiro.
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Atendimento no local e relatos de testemunhas
O capotamento aconteceu na madrugada de quarta-feira (14), na região de Ponte da Bica. O alerta para a ocorrência foi dado por volta das 3h, momento em que equipes de emergência compareceram ao local. Apesar das tentativas de reanimação feitas pelos socorristas, a vítima não resistiu aos ferimentos.
Testemunhas relataram a fuga do motorista após o veículo capotar. Funcionários de um posto de combustível situado nas proximidades informaram que viram o automóvel perder o controle antes de tombar na via. Segundo esses relatos divulgados pela imprensa portuguesa, um homem saiu do veículo, ajeitou a própria roupa e deixou o local a pé, embora apresentasse ferimentos leves aparentes.
Apresentação à polícia e apuração criminal
O condutor do automóvel, de nacionalidade portuguesa e 26 anos, havia inicialmente deixado o local do acidente. De acordo com informações do jornal português "Observador", o homem se apresentou posteriormente acompanhado de uma advogada em uma esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP).
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A investigação conduzida em Portugal busca determinar como ocorreu o capotamento e apura se houve omissão de socorro por parte do motorista. O homem é investigado para esclarecer todos os pontos do caso e pode responder por homicídio por negligência. A eventual responsabilização criminal dependerá do resultado da apuração dos fatos.