Desafios e soluções para o saneamento em debate na Fenasan

Espaço de troca de conhecimento, networking e negócios, o 37º Encontro Técnico/Fenasan 2026 reunirá pesquisadores, estudantes, gestores, profissionais e especialistas para discutir os principais desafios e caminhos para o desenvolvimento do saneamento ambiental no Brasil. Com 17 mesas (presenciais) e nove painéis (transmitidos ao vivo pelo canal da TV Água e Saneamento no YouTube), a programação contempla temas estratégicos para o setor, conectando inovação, sustentabilidade, infraestrutura, mudanças climáticas e universalização dos serviços. O credenciamento para jornalistas está aberto neste link.

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Realizado de 20 a 22 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo, o maior evento de saneamento ambiental das Américas é promovido pela Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp) e espera receber 40 mil visitantes durante os três dias. A visitação à feira é gratuita e reúne empresas e profissionais de diferentes áreas do saneamento ambiental, como gestão de resíduos sólidos, reciclagem, limpeza pública, saneamento urbano e geração de energia sustentável.

Nesta edição, o Encontro Técnico/Fenasan traz como tema central “AESabesp 40 anos: conectando pessoas, conhecimento e inovação pelo saneamento”. Confira a programação, inscreva-se para o Congresso e faça seu credenciamento gratuito para a feira clicando aqui.

Temas estratégicos em debate

Entre os destaques da programação estão as discussões sobre “Tecnologias de descarbonização no setor de saneamento”; “Saneamento rural no Brasil: entre a dispersão populacional e a sustentabilidade”; “Fator de carga poluidora: como oferecer plena sustentabilidade à universalização da coleta e tratamento de esgotos”; “Todas as águas em suas diversas formas e como o reflorestamento poderá diminuir a temperatura da Terra”; “Evolução tecnológica e mercadológica do setor do saneamento ambiental brasileiro nos últimos 40 anos”; “Infraestrutura Urbana Resiliente: Integração da Economia Circular e Gestão Avançada de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)”; “Governança e Infraestrutura Resiliente: Respostas do Saneamento aos Eventos Climáticos Extremos”; e “O futuro dos serviços de drenagem urbana integrados aos serviços de água e esgoto e sua regulamentação”.

Os debates refletem a diversidade e a complexidade dos desafios do setor, articulando questões ambientais, tecnológicas, regulatórias e de infraestrutura em torno da busca por um saneamento mais sustentável, resiliente e preparado para o futuro.

Confira outras mesas da edição:



- A desapropriação frente ao desafio da universalização

- Panorama, desafios e perspectivas da técnica de MND/HDD em projetos de infraestruturas

- Universalização do Saneamento: desafios e avanços

- Segurança jurídica e cumprimento contratual: o usuário como protagonista da regulação

- Universalização até 2033: é sonho ou realidade para o Brasil?

- Universalização do saneamento: desafios, estratégias e tomada de decisão

- Mulheres que Transformam o Saneamento: Liderança, conexão e protagonismo para transformar o setor

- Comitês de Bacias Hidrográficas: conectando territórios, pessoas e soluções para o futuro do saneamento

- Valorização de Resíduos no Saneamento Rural: Biogás, Sustentabilidade e Inclusão Energética

Programação completa e inscrições neste link.

Painéis na TV Água e Saneamento

De forma inédita, os nove painéis técnicos serão transmitidos ao vivo pelo canal da TV Água no YouTube. Na ocasião, estarão reunidos especialistas, gestores públicos e empresas em torno dos principais desafios e das inovações do setor como universalização, saneamento rural, redução de perdas de água, meteorologia e inteligência artificial, entre outros temas. Programação completa dos painéis aqui.

Serviço:

Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2026

Data: 20 a 22 de outubro

Local: Expo Center Norte – São Paulo (SP)

Congresso: das 9h às 18h

Feira: das 13h às 20h

Visitação à feira: gratuita

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Inscrições abertas neste link.