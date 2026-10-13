Avenida de BH começa a operar trecho em mão inglesa nesta quarta (14/10)
Segundo a BHTrans, tal intervenção deverá proporcionar maior fluidez aos veículos que seguem em direção à Rua Padre Pedro Pinto, à Avenida Vilarinho e também aos bairros Rio Branco e Santa Mônica
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A Avenida Elias Antônio, na região de Venda Nova, passa a ter um trecho em mão inglesa a partir desta quarta-feira (14/10). O novo modelo de circulação será implantado entre as ruas Ana Araújo Andrade e Padre Pedro Pinto. Segundo a BHTrans, nos primeiros dias de operação, agentes estarão no local para monitorar a circulação, organizar o tráfego e orientar os condutores e pedestres.
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Ainda de acordo com a BHTrans, tal intervenção deverá proporcionar maior fluidez aos veículos que seguem em direção à Rua Padre Pedro Pinto, à Avenida Vilarinho e também aos bairros Rio Branco e Santa Mônica. O órgão afirma ainda que medida ampliará a segurança viária para motoristas e pedestres que transitam pelo local.
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Para ser adaptado ao formato de mão inglesa, o trecho recebeu a instalação de novos conjuntos semafóricos, além de projeto de sinalização vertical, com placas, e horizontal, com pinturas da pista, que indicam os novos acessos.
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A BHTrans orienta que os motoristas redobrem a atenção aos novos movimentos permitidos e respeitem a sinalização implantada. Os pedestres devem observar com cuidado a alteração no sentido de circulação dos veículos antes de fazer a travessia das vias do trecho em questão.