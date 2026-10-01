Galpões lonados conquistam espaço nas empresas

Cada vez mais empresas optam por galpões temporários em vez de galpões de alvenaria quando precisam de espaço adicional para armazenagem. A alternativa vem conquistando os empresários por representar uma grande economia de tempo e dinheiro. Segundo Carlos Pela, sócio-diretor da Nautika Coberturas, a tendência tem se intensificado nos últimos dois anos. “Um galpão de lona fica pronto em semanas, não em meses ou anos. E o galpão pode ser locado, evitando despender o caixa de empresa em uma obra definitiva. Em um cenário econômico em que a gestão de caixa tem sido tão importante, as empresas conseguem resolver o gargalo de espaço sem criar um gargalo de custo”, diz.



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De fato, a decisão tem forte tração financeira. A estrutura modular reduz o custo por metro quadrado em até 70%, evitando fundações pesadas e interferências na rotina da planta fabril. Ao optar pelo modelo de locação (OPEX), as empresas não só preservam capital de giro, como ganham eficiência fiscal expressiva: abatimento de até 34% da despesa na base do Lucro Real (IRPJ/CSLL), aproveitamento de 9,25% em créditos de PIS/COFINS e isenção de IPTU predial, por se tratar de um ativo móvel.

A tendência vem sendo observada em companhias de todos os segmentos, mas quanto maior a empresa, mais sentido tem feito a opção por galpões temporários. Em agosto, a Nautika entregou um complexo de galpões com mais de 55.000m2 para uma das maiores montadoras de carros elétricos do mundo. A primeira fase da operação envolveu a montagem de 33.400m2 em apenas 30 dias.

Além da economia direta, o diferencial decisivo para o setor automotivo é a elasticidade operacional. A estrutura permite expandir a metragem rapidamente no lançamento de novos modelos ou picos de produção — e readequar o espaço quando a demanda estabiliza, sem deixar ativos ociosos no balanço. Entre o risco de imobilizar caixa em tijolo e a agilidade de uma estrutura pronta para rodar no tempo da linha de montagem, a indústria tem acelerado com o modelo modular.

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Questionado sobre a rapidez da entrega, Carlos Pela explica que este ponto é importante, mas que a pontualidade é ainda mais vital para a Nautika. “A gente tem um estoque de componentes muito grande, o que agiliza a montagem, mas quem faz diferença mesmo são os times de instalação. Para eles, prazo dado é prazo cumprido, chova ou faça sol”, observa. “Esse comprometimento com a data de entrega é um grande ponto de atenção, pois isso é essencial para o contratante. Ele se compromete internamente com o prazo acordado e temos de ser extremamente rigorosos com o cronograma, do primeiro ao último dia”, conclui o sócio-diretor da nautikacoberturas.com.br.