Entenda o diagnóstico de síndrome do piriforme relatado por Zé Felipe: ‘Dor que arrepia a alma’

O tratamento varia conforme a gravidade e pode incluir medicamentos, repouso, fisioterapia, alongamentos e correção postural. Em situações mais resistentes, o médico pode recomendar infiltrações de corticoide ou, em casos específicos, cirurgia. A recuperação geralmente ocorre entre quatro e seis semanas, mas pode se estender por até três meses. Foto: Reprodução/Magnific