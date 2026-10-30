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Entenda o diagnóstico de síndrome do piriforme relatado por Zé Felipe: ‘Dor que arrepia a alma’
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O problema pode estar relacionado a contrações involuntárias, tensão excessiva ou esforço exagerado da musculatura. A prática de exercícios com movimentos repetidos também pode favorecer o desenvolvimento da síndrome. Foto: Pexels/Gustavo Fring
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Como as manifestações da síndrome do piriforme são semelhantes às de outras doenças que comprometem o nervo ciático — como a hérnia de disco —, é necessário consultar um médico para determinar a causa dos sintomas e estabelecer a conduta mais indicada. Foto: Pexels/Towfiqu barbhuiya
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O tratamento varia conforme a gravidade e pode incluir medicamentos, repouso, fisioterapia, alongamentos e correção postural. Em situações mais resistentes, o médico pode recomendar infiltrações de corticoide ou, em casos específicos, cirurgia. A recuperação geralmente ocorre entre quatro e seis semanas, mas pode se estender por até três meses. Foto: Reprodução/Magnific