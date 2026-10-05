Estresse do vestibular pode afetar a saúde digestiva

Na reta final de preparação para o vestibular, muitos estudantes intensificam a carga de estudos e, ao mesmo tempo, adotam hábitos que sobrecarregam o sistema digestivo, provocando queimação, dor abdominal, azia, náusea e sensação de estufamento.

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De acordo com a gastroenterologista e professora da Faculdade de Medicina FACERES, Dra. Bruna Padoan, o estresse ativa o eixo cérebro?intestino, gerando alterações hormonais e nervosas que modificam a motilidade gastrointestinal e aumentam a sensibilidade do trato, favorecendo o agravamento de gastrite, refluxo gastroesofágico, dispepsia funcional e síndrome do intestino irritável.

Os principais fatores de risco identificados são: troca de horas de sono por mais tempo de estudo, consumo excessivo de cafeína para combater o cansaço, jejuns prolongados seguidos de refeições volumosas e ingestão de alimentos ultraprocessados. Esses hábitos podem intensificar a ansiedade, insônia e, em alguns casos, desencadear ou piorar azia e refluxo. A médica recomenda manter uma rotina que inclua descanso adequado e atividade física regular para reduzir o estresse e melhorar a qualidade do sono.

A psicopedagoga Nathália Marcondes, do NAEP (Núcleo de Apoio Educacional e Psicopedagógico) da FACERES, destaca que a preparação para o vestibular deve equilibrar o tempo de estudo com necessidades básicas como descanso, alimentação e lazer. Ela orienta os estudantes a organizar o cronograma de estudos, estabelecer pausas regulares, respeitar o horário de sono e evitar que a cobrança excessiva transforme o processo em desgaste constante, permitindo ao estudante desenvolver autonomia e autorregulação.

Na véspera da prova, a recomendação é manter a alimentação habitual, em quantidades moderadas, evitando alimentos gordurosos, álcool e suplementos desconhecidos. No dia da prova, deve?se consumir refeições já testadas, hidratar?se adequadamente e não aumentar a dose de café na tentativa de ficar mais alerta.

Estudantes que apresentarem refluxo, gastrite, dor abdominal recorrente ou alterações intestinais devem buscar avaliação médica e evitar a automedicação, sobretudo se houver vômitos persistentes, sangramento digestivo, perda de peso não intencional, dificuldade para engolir ou dor intensa. A mensagem central é que, na fase final de preparação, cuidar do sono, da alimentação e do nível de estresse é tão importante quanto o estudo, pois o cérebro e o aparelho digestivo precisam estar bem para um desempenho satisfatório.

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Vestibular FACERES 2027 – inscrições abertas até 23 de outubro. A prova presencial será realizada em 31 de outubro de 2026 nas cidades de São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, São Carlos, São Paulo (SP), Goiânia (GO) e Sinop (MT). Mais informações e inscrições: vestibular.faceres.com.br