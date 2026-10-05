Paraguai precisa formar profissionais para nova economia

O Paraguai amplia sua presença no horizonte de empresários brasileiros interessados em produção, energia e acesso a mercados regionais. Na avaliação de Jailson Ferreira da Silva, empresário do setor educacional, esse movimento traz uma questão que precisa acompanhar os projetos de investimento: como preparar as pessoas que vão trabalhar nas empresas e participar das mudanças na economia?

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A imagem de um país associado ao comércio de fronteira, à agricultura e à energia de Itaipu passa a dividir espaço com perspectivas industriais e digitais. Nesse cenário, a formação profissional ganha relevância e abre oportunidades para empresas brasileiras de tecnologia educacional, desde que suas propostas atendam às necessidades das escolas paraguaias.

Investimento e qualificação precisam avançar juntos

A proximidade com o Brasil, a disponibilidade de energia e as condições tributárias do regime de maquila estão entre os fatores considerados por empresas que avaliam produzir no Paraguai. A perspectiva de projetos ligados a data centers, inteligência artificial e processamento de dados acrescenta exigências a essa discussão. A disponibilidade energética pode favorecer essas atividades, mas sua viabilidade depende de outras condições, incluindo conectividade e equipes qualificadas.

Na leitura de Jailson, a atração de investimentos precisa estar associada à preparação dos trabalhadores. Automação, manutenção, programação e gestão de processos exigem conhecimentos que não se desenvolvem no mesmo ritmo da instalação de máquinas. Uma empresa pode começar a operar antes que a região disponha de profissionais com a formação necessária.

A resposta envolve cursos técnicos, capacitação de adultos e aproximação entre empresas e instituições de ensino. Também exige atenção à educação básica, onde se desenvolvem habilidades que sustentam a aprendizagem ao longo da vida.

A transformação começa na escola

Leitura, matemática e capacidade de interpretar informações continuam essenciais em uma economia mais tecnológica. É sobre essa base que os estudantes podem aprender programação, compreender dados e utilizar ferramentas digitais com autonomia. Preparar os jovens exige experiências que os ajudem a formular problemas, testar hipóteses e avaliar resultados. Computadores e plataformas podem apoiar esse trabalho quando estão integrados ao currículo e aos objetivos de cada etapa escolar.

Uma criança que hoje frequenta o ensino fundamental encontrará profissões e rotinas diferentes ao chegar à vida adulta. Como parte dessas mudanças ainda está em construção, a escola precisa preparar os estudantes para que continuem aprendendo, reconheçam os limites das tecnologias e tomem decisões fundamentadas.

Professor preparado dá sentido à tecnologia

A formação docente ocupa posição central nessa proposta. Laboratórios e kits de robótica podem ser subutilizados quando chegam às escolas sem orientação pedagógica, tempo de planejamento e acompanhamento. O professor precisa conhecer os recursos e compreender como utilizá-los no ensino dos conteúdos, na identificação de dificuldades e no acompanhamento do desenvolvimento dos alunos.

Com a inteligência artificial, o desafio inclui avaliar a qualidade das respostas, reconhecer erros e discutir o uso responsável da informação. O acesso acelerado a conteúdos amplia a importância da mediação docente, especialmente para que o estudante aprenda a construir um raciocínio próprio.

Para Jailson, investir na capacitação dos professores é uma condição para que a tecnologia tenha continuidade na rotina escolar e produza resultados educacionais.

Robótica e laboratórios como espaços de aprendizagem

A robótica educacional permite reunir matemática, física e programação em atividades práticas. Ao desenvolver um projeto, os estudantes precisam planejar, dividir tarefas e revisar soluções quando os resultados não correspondem ao esperado.

Laboratórios de ciências e matemática oferecem oportunidades semelhantes. A experimentação ajuda a relacionar conceitos com situações observáveis e permite que o aluno participe da investigação, em vez de acompanhar apenas a explicação de um conteúdo. O valor pedagógico depende da condução das atividades. Equipamentos precisam estar associados a materiais adequados, propostas de aula e professores preparados para explorar as dúvidas que surgem durante o trabalho.

A proposta da TEC para o Paraguai

É nesse contexto que a TEC Soluções Educacionais estrutura sua atuação no país. A empresa pretende combinar robótica, laboratórios de ciências e matemática, materiais pedagógicos, educação financeira e formação docente.

Jailson Ferreira da Silva, que conduz essa expansão, defende projetos adaptados à realidade paraguaia. A aplicação das soluções requer diálogo com gestores e professores, atenção ao currículo e compreensão das diferenças culturais e das condições de cada rede.

A formação continuada é parte dessa estratégia: a entrega dos materiais precisa ser acompanhada de orientação para seu uso e de apoio aos professores na incorporação das atividades ao planejamento escolar.

Educação para trabalhar e empreender

A qualificação também pode ampliar as condições para que jovens criem negócios e participem das oportunidades econômicas de suas comunidades. Educação financeira e empreendedorismo ajudam a compreender custos, organizar projetos e avaliar decisões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na visão de Jailson, a expansão da TEC deve aproximar estudantes e professores dos conhecimentos exigidos por essa economia, respeitando o ritmo de aprendizagem dos estudantes. Os resultados esperados se concretizam quando o aluno consegue aplicar o que aprendeu, continuar seus estudos e enxergar caminhos profissionais ao seu alcance.