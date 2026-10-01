Talk sobre moda em Paris
Ana Carolina Bassi e Bruno Astuto falaram sobre os movimentos que atravessam moda, comportamento e lifestyle contemporâneo
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Em parceria com a Carol Bassi, o salão de luxo MK Concept promoveu um talk exclusivo no Théâtre Marigny, conduzido por Ana Carolina Bassi e Bruno Astuto, com uma conversa sobre os movimentos que atravessam moda, comportamento e lifestyle contemporâneo.
A iniciativa faz parte do MK Edit Paris, projeto que leva a identidade do MK Concept para novos territórios e reforça a atuação da marca para além da beleza, conectando o universo de wellness, moda e novos códigos de luxo. O evento também reuniu nomes como Érika Amigo, Maria Luiza Mesquita, Cristiane Massa, Beatriz Bocchi e Elisa Kovalski.
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Carol Bassi e MK Concept fizeram um talk exclusivo em Paris durante a Semana de Moda. O encontro com Ana Carolina Bassi e Bruno Astuto integra a programação da quinta edição de Adore Paris
Na quarta-feira, 30 de setembro, Carol Bassi e o MK Concept, espaço criado para ir além dos serviços de beleza e se tornar um verdadeiro refúgio de bem-estar em São Paulo, promoveram um encontro dedicado a tendências, moda e lifestyle no Théâtre Marigny, em Paris. A ação integrou a programação da quinta edição de Adore Paris, experiência realizada pela marca durante a Semana de Moda, na região da Avenue des Champs-Élysées.
O talk foi conduzido por Ana Carolina Bassi e pelo jornalista Bruno Astuto, que compartilharam perspectivas sobre os movimentos que atravessam moda, comportamento e lifestyle contemporâneo. Entre os presentes, estavam Érika Amigo, Maria Luiza Mesquita, Cristiane Massa, Beatriz Bocchi e Elisa Kovalski.
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A participação do MK Concept no encontro reforça a proposta do salão de conectar beleza, moda, wellness e novos códigos de luxo em experiências que vão além do universo tradicional da beleza. “Estar em Paris durante a Semana de Moda é uma oportunidade de levar o MK Concept para novos territórios e ampliar as conversas que fazem parte da nossa marca. Acreditamos que beleza, moda, wellness e comportamento estão cada vez mais conectados, e esse encontro traduz exatamente essa visão”, afirma Soraia Maio, CEO do MK Concept.
A participação integra o MK Edit Paris, projeto que leva a identidade e a proposta do MK Concept para uma das principais vitrines mundiais de moda, beleza e criatividade. Em sua segunda participação consecutiva na França, a marca desenvolveu uma programação própria durante a Semana de Moda de Paris, reunindo encontros, conteúdo e conexões com profissionais de diferentes mercados.
“O luxo hoje está cada vez mais ligado à experiência, à curadoria e às conexões que uma marca consegue construir. O movimento do MK Concept em Paris mostra como a beleza pode ocupar novos espaços e participar de conversas que atravessam moda, comportamento e cultura”, comenta Bruno Astuto.
Inserido na programação da viagem, o encontro reforçou a proposta do Adore Paris de reunir experiências que conectam moda, cultura, gastronomia, arte e bem-estar. A parceria com o MK Concept somou à agenda um espaço dedicado à conversa e à troca de ideias.