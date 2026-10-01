Talk sobre moda em Paris





Em parceria com a Carol Bassi, o salão de luxo MK Concept promoveu um talk exclusivo no Théâtre Marigny, conduzido por Ana Carolina Bassi e Bruno Astuto, com uma conversa sobre os movimentos que atravessam moda, comportamento e lifestyle contemporâneo.





A iniciativa faz parte do MK Edit Paris, projeto que leva a identidade do MK Concept para novos territórios e reforça a atuação da marca para além da beleza, conectando o universo de wellness, moda e novos códigos de luxo. O evento também reuniu nomes como Érika Amigo, Maria Luiza Mesquita, Cristiane Massa, Beatriz Bocchi e Elisa Kovalski.





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Carol Bassi e MK Concept fizeram um talk exclusivo em Paris durante a Semana de Moda. O encontro com Ana Carolina Bassi e Bruno Astuto integra a programação da quinta edição de Adore ParisNa quarta-feira, 30 de setembro, Carol Bassi e o MK Concept, espaço criado para ir além dos serviços de beleza e se tornar um verdadeiro refúgio de bem-estar em São Paulo, promoveram um encontro dedicado a tendências, moda e lifestyle no Théâtre Marigny, em Paris. A ação integrou a programação da quinta edição de Adore Paris, experiência realizada pela marca durante a Semana de Moda, na região da Avenue des Champs-Élysées.O talk foi conduzido por Ana Carolina Bassi e pelo jornalista Bruno Astuto, que compartilharam perspectivas sobre os movimentos que atravessam moda, comportamento e lifestyle contemporâneo. Entre os presentes, estavam Érika Amigo, Maria Luiza Mesquita, Cristiane Massa, Beatriz Bocchi e Elisa Kovalski.

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