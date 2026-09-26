Além do simbolismo, bem-casado conquista fãs pelo sabor inconfundível

De origem portuguesa, o bem-casado, apesar de pequeno em tamanho, é grande em simbolismo. Em um casamento, ele representa a união e o desejo de prosperidade, além, é claro, de ter um sabor inconfundível e delicado, fruto da união da leve massa de pão de ló com o recheio de doce de leite.

Outro ponto que certamente soma no sucesso do item, que é destaque desta edição da série Casamento em Pauta, é a possibilidade de ele ter embalagem personalizada de acordo com as cores da festa e o gosto do casal.

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Bem-casado de mil folhas de Marlene Doces Finos Lucas Cancela/Divulgação



Em Belo Horizonte, uma das empresas mais tradicionais no segmento é a Graça Souvenir, comandada por Maria das Graças Sant'Ana Policarpo há mais de 25 anos. “Minha paixão pelo bem-casado nasceu da minha própria vivência com os eventos. Eu já trabalhava no segmento, fornecendo forminhas para doces, e, ao acompanhar de perto casamentos e outras celebrações, fui me encantando cada vez mais com o significado e a importância desse doce tão tradicional”, conta, sobre o início da trajetória.



“Foi então que uma amiga me incentivou a desenvolver a minha própria receita de bem-casado. Aceitei o desafio e, a partir daí, encontrei uma maneira ainda mais especial de participar da história de cada casal, levando sabor, carinho e tradição para um momento tão importante”, completa.

Por falar na receita, Maria das Graças conta que, na produção de seu pão de ló, segue a mesma fórmula desde sempre. O resultado é uma massa fofinha que recebe um recheio bem generoso de doce de leite artesanal, segundo ela.

Em fatia

Já faz 10 anos que a empresa Das Gêmeas, das irmãs Mirele de Castro Veado e Cibele Coelho Novais, é referência em bem-casados em BH. As duas fizeram um curso focado nesse doce em São Paulo e, lá, aprenderam a receita que nunca mudou. “Essa massa de pão de ló é bem fofinha, leve e some na boca”, destaca Mirele.

Bem-casados da Graça Souvenir Lucas Cancela/Divulgação



O melhor recheio, para ela, é o de doce de leite feito com leite condensado cozido. “Tem a consistência perfeita, não vaza para os lados, é fino, cremoso e supersaboroso”. A finalização, por sua vez, é de açúcar impalpável, ultrafino.

Uma outra opção interessante que as irmãs trabalham é a torta grande de bem-casado, feita com os mesmos elementos da versão tradicional. Mirele conta, inclusive, que no casamento de sua filha, ela optou por fatias dessa torta em embalagem triangular que já vinha com talheres descartáveis no lugar do docinho clássico.

Com massa folhada

Quando o assunto é bem-casado com massa folhada, a referência na cidade é a Marlene Doces Finos, fundada por Marlene Cury. Desde 2024, a filha, Sylvia Cury, é quem toca a empresa e segue o legado da mãe.

“Minha mãe criou esse bem-casado em 2008. Não existia isso em BH. Foi crescendo, virando referência, mas nunca deixou de ser uma empresa familiar”, conta Sylvia, que já auxiliava a mãe na produção ao lado da irmã.

Quando Marlene faleceu, em 2024, a família se uniu e seguiu em frente com o negócio. “Estamos seguindo o sonho dela com o mesmo carinho e a qualidade de sempre. É uma responsabilidade muito grande, mas só tenho a agradecer aos clientes, porque todos nos apoiaram e sempre nos dão feedbacks positivos”, ressalta Sylvia.

Mais sabores

Além do clássico recheio de doce de leite, confeiteiras trabalham com sabores diferentes de bem-casados para noivos que querem inovar. Na Graça Souvenir, brigadeiro, limão siciliano, Nutella, nozes, churros, canela, chocolate glaçado, red velvet, amêndoas e pistache estão disponíveis.

Já na Marlene Doces Finos, as opções são: champagne, chocolate trufado, damasco e nozes. Vale destacar que, apesar de o clássico por lá ser com massa folhada, o pão de ló também pode ser escolhido por quem encomenda.

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Na Das Gêmeas, além da torta e dos tradicionais bem-casados, a versão com biscoitinhos banhados em calda de laranja e recheados com doce de leite e a de brownie com o mesmo recheio são comercializadas.