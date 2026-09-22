Vörr leva esporte, moda e lifestyle à Savassi em edição comemorativa da mar

A marca mineira de roupas Vörr realiza, no próximo domingo, 27, a Corrida Vörr Savassi, que leva ao bairro uma manhã dedicada ao esporte, ao bem-estar e à convivência. A largada será na Avenida Getúlio Vargas, próximo à praça da Savassi. O evento faz parte das comemorações dos 10 anos da marca e reforça sua atuação em torno de uma comunidade conectada ao movimento, à cidade e ao lifestyle esportivo.

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A expectativa é reunir corredores de diferentes níveis, famílias, crianças e apaixonados por atividade física em uma programação aberta a diferentes ritmos e experiências. A edição contempla corridas de 10 km e 6,6 km, caminhada de 2 km e Corrida Kids, oferecendo opções tanto para atletas experientes quanto para quem busca iniciar ou retomar a prática esportiva.

Neste ano, um dos destaques é o percurso inédito, desenhado para conectar alguns dos principais cartões-postais da região Centro-Sul de Belo Horizonte. Os participantes passarão por pontos emblemáticos como o Palácio da Liberdade, a Praça da Liberdade, a Biblioteca Pública Estadual e outros marcos urbanos que fazem da região um dos espaços mais tradicionais da capital.

A organização técnica é da TBH Esportes e homologação da Federação Mineira de Atletismo (FMA. Ao longo do ano, a empresa vem ampliando sua presença por meio da inauguração da Casa Vörr, de novos pontos de venda e de ações voltadas à construção de uma comunidade em torno do esporte, do bem-estar e da vida urbana.

"Queremos que cada corrida seja um ponto de encontro da nossa comunidade. A Savassi representa um dos espaços mais vivos de Belo Horizonte e reúne exatamente essa mistura entre cidade, movimento e convivência que faz parte da identidade da Vörr. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência que vai além da linha de chegada e fortaleça essa conexão entre pessoas, esporte e qualidade de vida", afirma Humberto Ayres, diretor criativo da Vörr.

Todos os inscritos recebem um kit desenvolvido para a edição Savassi. O Kit Movimento inclui camiseta Run Corrida Vörr, medalha temática Savassi e Bag Run Vörr. Já o Kit Endorfina acrescenta uma segunda camiseta Run em branco off, boné Endorfina 3.0 na cor verde e Garrafa Bold, em aço inox com parede dupla e capacidade de 950 ml.

A camiseta oficial da corrida foi criada para oferecer conforto durante a prática esportiva. Com tecnologia Poliamida Leve AYLO™, a peça reúne toque gelado, leveza, capacidade de respiração, transporte do suor, secagem rápida e proteção UV 20+. A segunda camiseta do Kit Endorfina mantém a mesma tecnologia em uma versão mais discreta, pensada para circular também fora do contexto da prova.

A medalha temática traz referências ao mapa e à atmosfera urbana da Savassi. A Bag Run Vörr, criada para a corrida, tem estampa em padronagem Vörr e espaço para acompanhar a rotina antes e depois da prova. O boné Endorfina 3.0, em edição verde para o evento, é leve e respirável, enquanto a Garrafa Bold completa o kit com uma proposta funcional para treinos, deslocamentos e uso diário.

A retirada dos kits será realizada entre os dias 24 e 26, na Casa Vörr, no bairro Cidade Jardim. No dia da corrida não haverá entrega de kits. As inscrições permanecem abertas até 26 de setembro ou enquanto houver vagas disponíveis.

SERVIÇO

4ª Corrida Vörr

Data: 27 de setembro de 2026 (domingo)

Horário: a partir das 7h

Local: Praça Diogo de Vasconcelos (Praça da Savassi) – Belo Horizonte (MG)

Modalidades

Corrida – 10 km

Corrida – 6,6 km

Caminhada – 2 km

Corrida Kids

Link para inscrições:

https://www.sympla.com.br/evento/corrida-voerr-edicao-savassi/3486979

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