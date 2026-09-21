Ídolo do Atlético desbanca Messi e é escolhido como ‘referência’ por atacante argentino (Apesar de ter outras inspirações, Paulo Dybala e Lionel Messi celebram em campo com a camisa da Seleção Argentina)

O atacante Paulo Dybala revelou suas primeiras referências no futebol e destacou uma admiração especial por Ronaldinho, ex-jogador e ídolo do Atlético.

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Em entrevista ao canal oficial da EA Sports FC 27, o atacante da Roma surpreendeu e não citou o compatriota Messi como o jogador que mais o inspirou no futebol.

Ao falar sobre seu maior ídolo no esporte, Dybala citou o brasileiro como uma referência particularmente marcante. Ele também lembrou de Juan Román Riquelme.

Ronaldinho (ao ser questionado do seu ídolo). Eu também gostava muito do Riquelme, principalmente da comemoração dele, afirmou.

Admiração antiga

Essa não é a primeira vez que Dybala fala sobre a admiração ao ídolo do Atlético. Em entrevista anterior à revista da UEFA, ele assumiu que a única camisa que realmente gostaria de ter conseguido na carreira era a de Ronaldinho.

Na ocasião, o argentino contou que Gennaro Gattuso (com quem trabalhou no Palermo e que jogou com Ronaldinho no Milan) havia prometido pedir uma camisa do craque para ele, mas o presente nunca chegou.

Pai como primeira inspiração

Questionado sobre seu primeiro mentor, o jogador argentino não hesitou em apontar seu pai, que foi o responsável por apresentar o esporte a Dybala e seus irmãos.

Meu pai, obviamente. Foi ele quem me fez jogar futebol pela primeira vez, junto com meus irmãos. Acho que, no lado humano, é minha fonte de inspiração, contou.

Atualmente, Dybala se vê como uma referência para os companheiros de equipe, mas prefere que a avaliação sobre seu papel venha dos próprios jogadores. Eu simplesmente tento ajudar todos e espero que meus companheiros tenham orgulho de mim, declarou.

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