Jogador critica ex-técnico do Cruzeiro após convocação de seleção: ‘Tristes’ (Mano Menezes, técnico da seleção peruana, observa o ambiente do futebol local)

A goleada por 4 a 0 sobre o Universitario, pela 10ª rodada do Torneo Clausura do Campeonato Peruano, movimentou o ambiente do Deportivo Garcilaso dentro e fora de campo.

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Após a partida, o meia venezuelano Carlos Ramos aproveitou a entrevista à imprensa para comentar a ausência de jogadores do clube na convocação da seleção peruana, feita pelo ex-técnico do Cruzeiro, Mano Menezes.

Em tom de desabafo, Ramos afirmou que o momento vivido pelo Garcilaso justificaria a presença de pelo menos alguns atletas na lista da seleção para a próxima Data FIFA.

Estamos um pouco tristes porque não chamaram nenhum jogador para a seleção. Qualquer um que pudessem chamar teria sido bom, declarou o meio-campista.

O jogador também citou nominalmente seis companheiros que, na sua avaliação, atravessam um bom momento e poderiam receber uma oportunidade na Bicolor: os defensores Aldair Salazar e Erick Canales, o goleiro Patrick Zubczuk e os atacantes Beto da Silva, Christopher Olivares e Carlos Ascues.

Ramos destacou ainda a competitividade dentro do elenco e o trabalho realizado diariamente pelos jogadores, incluindo aqueles que começam as partidas no banco de reservas.

Nós estamos aqui para apoiar isso. O trabalho semana a semana… eles têm que ver como até os reservas se matam. Todos vivem uma competição, o Olivares treina da melhor maneira, o Ascues treina da melhor maneira e é isso que nos mantém no topo, afirmou.

Partidas do Peru

Enquanto o Deportivo Garcilaso segue concentrado na temporada, a seleção peruana se prepara para uma sequência de amistosos na América do Norte.

Agenda da seleção peruana:

Peru x Estados Unidos 26 de setembro, às 15h30, no Inter&Co Stadium, em Orlando.

México x Peru 29 de setembro, às 20h, no Sports Illustrated Stadium, em Nova Jersey.

Canadá x Peru 3 de outubro, às 13h, no Saputo Stadium, em Montreal.

Peru x Colômbia 6 de outubro, às 18h, no NII Stadium, em Miami.

Mano Menezes no Cruzeiro

Mano teve duas passagens pelo Cruzeiro: de setembro a dezembro de 2015 e de julho de 2016 a agosto de 2019. Ao todo, o técnico comandou a equipe em 235 jogos, com 112 vitórias, 69 empates e 54 derrotas um aproveitamento de 57,45%.

No primeiro trabalho, Mano fez uma campanha de recuperação e livrou o Cruzeiro do rebaixamento. Seduzido por uma grande oferta do futebol chinês, deixou o clube a uma rodada do fim do Brasileirão de 2015.

Demitido do Shandong Luneng no meio de 2016, o treinador voltou à Toca da Raposa logo em sequência. Novamente, a equipe se encontrava em uma situação negativa na Série A.

Nos anos seguintes, Mano viveu o auge da carreira e ganhou quatro títulos pelo Cruzeiro: as Copas do Brasil de 2017 e 2018 e os Campeonatos Mineiros de 2018 e 2019.

A segunda passagem do técnico, porém, terminou em demissão. Ele deixou o Cruzeiro em agosto de 2019, após um início muito negativo no Brasileirão. O clube ainda contratou mais três técnicos até o final daquela temporada, mas não conseguiu se salvar do rebaixamento inédito à Série B.

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