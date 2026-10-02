As perguntas que Renan Santos faria a Flávio Bolsonaro no debate da Globo

Assim que saiu a decisão de Gilmar Mendes autorizando a participação de Renan Santos no debate da Globo, o candidato do Missão fez um rápido ensaio com seus apoiadores mais próximos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Definiu que tentaria fazer, pelo menos, duas perguntas a Flávio Bolsonaro.

A primeira recuperaria as investigações sobre rachadinha envolvendo o hoje candidato do PL à Presidência da República.

Algo como: “Por que Fabrício Queiroz pagava suas contas pessoais?”

Na segunda, a ideia era fazer Flávio falar sobre um personagem controverso, muito amigo dele e envolvido em uma série de escândalos da República.

“Quem é Willer Tomaz e qual é sua relação com ele?”

Em ambos os casos, a intenção era ouvir a primeira resposta de Flávio e ir para cima, com detalhes, nas réplicas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Globo acabou cancelando o debate, de última hora.