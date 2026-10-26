Diagnóstico de câncer não precisa encerrar o sonho da maternidade: entenda

Receber o diagnóstico de câncer desloca todas as prioridades. Para quem ainda deseja ter filhos, porém, há uma pergunta que precisa ser feita cedo: o tratamento pode afetar minha fertilidade? A quimioterapia, a radioterapia e algumas cirurgias podem comprometer, às vezes de forma definitiva, a função dos ovários e a produção de espermatozoides. Por isso, a conversa sobre preservação da fertilidade deve acontecer antes do início do tratamento oncológico.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nas mulheres adultas, as técnicas mais consolidadas são o congelamento de óvulos e o congelamento de embriões. Nos homens, o recurso mais indicado é o congelamento de sêmen, simples e rápido. Em situações específicas, como urgência para iniciar o tratamento ou pacientes muito jovens, também pode ser considerado o congelamento de tecido ovariano.

Um cenário que exige atenção

O câncer de mama é o tumor mais frequente entre as brasileiras, desconsiderando os tumores de pele não melanoma. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), são esperados 78.610 novos casos por ano no triênio 2026–2028. Embora o risco aumente após os 50 anos, uma parcela das pacientes é diagnosticada ainda em idade reprodutiva, muitas vezes antes de ter realizado o projeto de ter filhos.

Agilidade sem abrir mão da segurança

“A mulher que recebe o diagnóstico de câncer precisa planejar rapidamente o congelamento de óvulos ou embriões, antes mesmo de iniciar o tratamento da doença. É um momento delicado, de grande fragilidade emocional, mas é preciso agilizar”, afirma a ginecologista e obstetra Janice Dolabela, da Clínica Origen BH.

A medicina reprodutiva evoluiu justamente para caber nessa urgência: a estimulação pode começar em qualquer fase do ciclo menstrual, sem esperar a menstruação, o que encurta o processo para cerca de duas semanas.

Em tumores sensíveis a hormônios, como muitos cânceres de mama, utilizam-se protocolos com letrozol, que mantêm os níveis de estrogênio mais baixos durante a estimulação. Medicamentos que suprimem temporariamente os ovários podem ser associados, em pacientes com câncer de mama, como proteção complementar durante a quimioterapia.

A preservação também pode ser discutida depois do tratamento. A diretriz internacional mais recente da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (Asco) recomenda retomar o tema no acompanhamento pós-câncer, inclusive para quem não congelou óvulos antes ou congelou em número insuficiente.

Congelamento de óvulos

O procedimento pode ter indicação médica quando a paciente estiver prestes a passar por tratamentos oncológicos que ameaçam a função ovariana, como quimioterapia, radioterapia pélvica e alguns transplantes de medula.

Mulheres que vão passar por cirurgias ovarianas que podem reduzir a reserva de óvulos, como a retirada de endometriomas (cistos de endometriose) ou de tumores benignos, como teratomas (cistos dermoides) e outras massas anexiais, também podem congelar o óvulos..

Como funciona?

Primeiro, avalia-se a reserva ovariana, isto é, a estimativa de quantos óvulos a mulher ainda tem. Em seguida, os ovários são estimulados com medicações por cerca de 10 a 12 dias e os óvulos são coletados em um procedimento rápido, sob sedação. Eles são então congelados por vitrificação, uma técnica ultrarrápida que evita a formação de cristais de gelo, e armazenados em nitrogênio líquido, onde podem permanecer por anos sem perder qualidade.

O essencial é que a conversa aconteça cedo, de forma integrada entre o oncologista e o especialista em reprodução. Preservar a fertilidade não atrasa de forma relevante o tratamento do câncer quando o encaminhamento é rápido, e garante que o futuro continue com possibilidades.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia