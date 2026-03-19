Assine
overlay
Início Bem viver
PLANEJAMENTO FAMILIAR

Como funciona o congelamento de óvulos?

Biomédica explica etapas do procedimento, segurança e impacto da idade na preservação da fertilidade

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
19/03/2026 15:00

compartilhe

SIGA
x
Os óvulos são fertilizados em laboratório e o embrião é transferido para o útero da paciente
Os óvulos são fertilizados em laboratório e o embrião é transferido para o útero da paciente crédito: Pixabay

O congelamento de óvulos tem se consolidado como uma alternativa cada vez mais procurada por mulheres que desejam preservar a fertilidade e planejar a maternidade de forma mais flexível. O avanço das técnicas de reprodução assistida tem garantido mais segurança e eficácia ao procedimento, tornando-o uma importante ferramenta no planejamento familiar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a biomédica habilitada em reprodução humana, Fernanda Lamounier, especialista em terapia familiar e do casal pela Uunifesp e coordenadora do programa de ovodoação e ovorecepção da Clínica Mãe, o processo é estruturado em quatro etapas principais.

Como funciona?

“A primeira fase é a estimulação ovariana, feita com hormônios aplicados por cerca de 10 a 12 dias, com o objetivo de estimular o crescimento dos folículos”, explica. Em seguida, ocorre o monitoramento, com exames de ultrassom transvaginal para acompanhar o desenvolvimento folicular e definir o momento ideal da coleta.

A terceira etapa é a coleta dos óvulos, realizada com sedação e guiada por ultrassom, com duração média de 20 a 30 minutos. “É um procedimento considerado seguro e pouco doloroso para a maioria das pacientes”, destaca Fernanda.

Após a coleta, os óvulos passam por avaliação em laboratório. Aqueles considerados maduros são submetidos à vitrificação, técnica de congelamento ultrarrápido. “Esse método impede a formação de cristais de gelo dentro da célula, preservando sua estrutura e integridade”, explica a especialista. Os óvulos são então armazenados em nitrogênio líquido a cerca de 196 °C.

Leia Mais

Tem validade?

Outro ponto importante é que, segundo estudos, os óvulos vitrificados não perdem qualidade com o tempo. “O fator mais determinante é a idade da mulher no momento da coleta”, ressalta Fernanda.

A especialista explica que a reserva ovariana é definida ainda durante a gestação e sofre redução natural ao longo dos anos. “O ideal é que o congelamento seja realizado antes dos 35 anos, quando há maior quantidade e qualidade de óvulos”, orienta. Após essa idade, há uma queda mais acentuada na reserva ovariana, o que pode impactar as chances de sucesso.

Mesmo assim, mulheres acima dos 40 anos também podem recorrer ao procedimento. “É uma estratégia válida dentro do planejamento familiar, desde que haja consciência de que a idade influencia diretamente nos resultados”, pontua.

Além dos avanços tecnológicos, como a vitrificação, Fernanda destaca a importância da personalização dos protocolos de estimulação ovariana, que tornam o tratamento mais adequado às características individuais de cada paciente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com informação e acompanhamento especializado, o congelamento de óvulos se apresenta como uma alternativa segura e eficaz para mulheres que desejam ter mais autonomia sobre o próprio tempo reprodutivo.

Tópicos relacionados:

congelamento-de-ovulos fertilidade-feminina fertilizacao-in-vitro-fiv- maternidade

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay