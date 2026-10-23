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Exames médicos na CNH para condutores acima de 50 anos exigem atenção

Avaliação de aptidão física e mental permanece obrigatória na renovação; confira as recomendações de saúde para manter o documento em dia

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FS
Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
23/10/2026 14:25 - atualizado em 23/10/2026 14:30

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Exames médicos na CNH para condutores acima de 50 anos exigem atenção
Renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exige atenção a prazos e exames, como detalhado nas novas regras crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Motoristas com 50 anos ou mais enfrentam prazos menores e exigências específicas para renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determinam intervalos menores entre as avaliações de aptidão física e mental à medida que a idade avança. O objetivo central consiste em garantir que o condutor mantenha a plena capacidade motora, visual e cognitiva necessária para conduzir veículos automotores em segurança pelas vias públicas.

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Como funciona a renovação da CNH para quem tem mais de 50 anos

A renovação da CNH para condutores a partir de 50 anos exige a realização do exame de aptidão física e mental no Detran, com validade máxima de cinco anos para quem tem até 69 anos e de três anos após os 70 anos.

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O intervalo entre as renovações diminui de forma escalonada para acompanhar as transformações biológicas naturais do organismo. As regras de vigência do documento se dividem conforme as seguintes faixas etárias:

  • motoristas com idade inferior a 50 anos recebem a habilitação com validade máxima de 10 anos;

  • condutores com idade entre 50 e 69 anos renovam a documentação a cada cinco anos;

  • motoristas com 70 anos ou mais passam pela avaliação médica obrigatória a cada três anos.

Quais exames médicos são realizados na avaliação clínica

O processo pericial ocorre em clínicas credenciadas pelo órgão de trânsito e investiga a integridade física e psíquica do condutor. Durante o procedimento presencial, a equipe médica examina a acuidade visual, o campo auditivo, a saúde cardiovascular, a força muscular e o tempo de reação dos motoristas.

Condutores que exercem atividade remunerada ao volante precisam se submeter também à avaliação psicológica completa. Esse teste afere aspectos cognitivos, traços comportamentais e o nível de atenção concentrada exigido para o transporte profissional de passageiros ou de cargas pelas ruas e rodovias.

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A presença de doenças crônicas ou enfermidades degenerativas pode resultar na redução do prazo concedido pelo sistema de trânsito. Quando a perícia detecta hipertensão descontrolada, índices glicêmicos elevados ou perda progressiva na visão periférica, a legislação autoriza a diminuição da validade do documento em tempo inferior aos cinco anos habituais.

A fixação de um período mais curto depende exclusivamente do julgamento técnico no momento da consulta pericial. O motorista recebe a indicação precisa do intervalo necessário para retornar à clínica credenciada e atestar a estabilidade do quadro clínico.

Como se preparar para a consulta médica do Detran

A organização antecipada simplifica a etapa pericial e previne pendências administrativas. Segundo apuração da reportagem do Estado de Minas, alguns cuidados prévios evitam a solicitação de exames adicionais ou o atraso na emissão da nova carteira:

  • Consultar um oftalmologista antes da perícia para conferir a necessidade de trocar os óculos de grau

  • Apresentar relatórios emitidos pelos médicos assistentes no caso de diagnóstico prévio de doenças crônicas

  • Levar receitas atualizadas dos medicamentos de uso rotineiro para comprovar o tratamento contínuo

  • Declarar o histórico de cirurgias recentes ou intervenções ortopédicas que demandem adaptações veiculares

  • Acompanhar os índices de pressão arterial nos dias que antecedem a avaliação presencial

Prazo de tolerância e penalidades

O Código de Trânsito Brasileiro concede uma tolerância de até 30 dias corridos após a data de vencimento da CNH para que o condutor circule legalmente enquanto providencia a renovação. Dirigir com a habilitação vencida além desse período é infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47, sete pontos no prontuário e retenção do veículo até a apresentação de outro motorista habilitado. O agendamento da perícia médica pode ser realizado antecipadamente pelos canais digitais do Detran, e o documento renovado fica prontamente acessível pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT).

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

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