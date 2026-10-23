Exames médicos na CNH para condutores acima de 50 anos exigem atenção

Motoristas com 50 anos ou mais enfrentam prazos menores e exigências específicas para renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determinam intervalos menores entre as avaliações de aptidão física e mental à medida que a idade avança. O objetivo central consiste em garantir que o condutor mantenha a plena capacidade motora, visual e cognitiva necessária para conduzir veículos automotores em segurança pelas vias públicas.

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Como funciona a renovação da CNH para quem tem mais de 50 anos

A renovação da CNH para condutores a partir de 50 anos exige a realização do exame de aptidão física e mental no Detran, com validade máxima de cinco anos para quem tem até 69 anos e de três anos após os 70 anos.

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O intervalo entre as renovações diminui de forma escalonada para acompanhar as transformações biológicas naturais do organismo. As regras de vigência do documento se dividem conforme as seguintes faixas etárias:

motoristas com idade inferior a 50 anos recebem a habilitação com validade máxima de 10 anos;

condutores com idade entre 50 e 69 anos renovam a documentação a cada cinco anos;

motoristas com 70 anos ou mais passam pela avaliação médica obrigatória a cada três anos.

Quais exames médicos são realizados na avaliação clínica

O processo pericial ocorre em clínicas credenciadas pelo órgão de trânsito e investiga a integridade física e psíquica do condutor. Durante o procedimento presencial, a equipe médica examina a acuidade visual, o campo auditivo, a saúde cardiovascular, a força muscular e o tempo de reação dos motoristas.

Condutores que exercem atividade remunerada ao volante precisam se submeter também à avaliação psicológica completa. Esse teste afere aspectos cognitivos, traços comportamentais e o nível de atenção concentrada exigido para o transporte profissional de passageiros ou de cargas pelas ruas e rodovias.

A presença de doenças crônicas ou enfermidades degenerativas pode resultar na redução do prazo concedido pelo sistema de trânsito. Quando a perícia detecta hipertensão descontrolada, índices glicêmicos elevados ou perda progressiva na visão periférica, a legislação autoriza a diminuição da validade do documento em tempo inferior aos cinco anos habituais.

A fixação de um período mais curto depende exclusivamente do julgamento técnico no momento da consulta pericial. O motorista recebe a indicação precisa do intervalo necessário para retornar à clínica credenciada e atestar a estabilidade do quadro clínico.

Como se preparar para a consulta médica do Detran

A organização antecipada simplifica a etapa pericial e previne pendências administrativas. Segundo apuração da reportagem do Estado de Minas, alguns cuidados prévios evitam a solicitação de exames adicionais ou o atraso na emissão da nova carteira:

Consultar um oftalmologista antes da perícia para conferir a necessidade de trocar os óculos de grau

Apresentar relatórios emitidos pelos médicos assistentes no caso de diagnóstico prévio de doenças crônicas

Levar receitas atualizadas dos medicamentos de uso rotineiro para comprovar o tratamento contínuo

Declarar o histórico de cirurgias recentes ou intervenções ortopédicas que demandem adaptações veiculares

Acompanhar os índices de pressão arterial nos dias que antecedem a avaliação presencial

Prazo de tolerância e penalidades

O Código de Trânsito Brasileiro concede uma tolerância de até 30 dias corridos após a data de vencimento da CNH para que o condutor circule legalmente enquanto providencia a renovação. Dirigir com a habilitação vencida além desse período é infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47, sete pontos no prontuário e retenção do veículo até a apresentação de outro motorista habilitado. O agendamento da perícia médica pode ser realizado antecipadamente pelos canais digitais do Detran, e o documento renovado fica prontamente acessível pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT).

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.