Nova regra da CNH permite aulas com instrutor autônomo

Entrou em vigor a resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que retira a obrigatoriedade de vínculo com autoescola para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A, para motocicletas, e B, para veículos de passeio. Aprovada por unanimidade em 1º de dezembro de 2025, a norma permite cumprir as duas horas mínimas de aula prática exigidas com um instrutor autônomo credenciado pelo Detran estadual, sem contratar um centro de formação de condutores.

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A mudança já reflete no surgimento de uma nova categoria de negócio: plataformas digitais que conectam alunos a instrutores independentes com credenciamento validado. O Seu Instrutor está entre as primeiras iniciativas brasileiras desse formato e organiza o contato entre candidatos à primeira habilitação, motoristas com receio de dirigir e pessoas que retomam o volante após anos parados.

Segundo o Ministério dos Transportes, cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem atualmente sem habilitação, número atribuído em grande parte ao custo do processo tradicional. Reportagem da Exame aponta que a expectativa do órgão é reduzir em até 80% o valor pago pelo candidato, hoje próximo de R$ 5 mil em alguns estados. No modelo anterior, a formação prática ficava concentrada nas autoescolas, que designavam o instrutor sem que o aluno tivesse informação prévia sobre o profissional. Inspirada em experiências de países como Estados Unidos, Canadá e Japão, a nova regra transfere ao candidato a escolha do instrutor.

Conexão entre aluno e instrutor credenciado

“No Seu Instrutor, o aluno acessa a plataforma pelo site ou pelo aplicativo e indica o tipo de aula que precisa, entre primeira habilitação, reciclagem para quem tem medo de dirigir ou recondução para quem ficou anos sem dirigir. Além disso, é possível visualizar os instrutores credenciados disponíveis na sua região por geolocalização”, descreve Mateus Castro, CEO do Seu Instrutor. A partir daí, é possível filtrar por perfil, incluindo o sexo do instrutor, consultar avaliações de outros alunos e agendar diretamente pela plataforma.

O credenciamento pelo Detran estadual é pré-requisito para qualquer instrutor entrar na plataforma, base legal criada pela nova regulamentação. “A validação começa pelo credenciamento oficial do Detran estadual. Sem esse credenciamento, o profissional simplesmente não é aceito na plataforma”, afirma Castro. De acordo com ele, o cadastro exige comprovação documental, e cada aula concluída passa por avaliação pública dos alunos, mantendo um filtro contínuo de qualidade.

O Seu Instrutor se define como plataforma brasileira que liga candidatos a instrutores credenciados pelo Detran para as aulas práticas, permitindo escolher o perfil profissional mais adequado às necessidades de cada aluno.

Filtro por perfil e futuro do mercado

Entre os diferenciais dessa nova geração de plataformas está a possibilidade de filtrar o instrutor por perfil, incluindo o sexo do profissional, o que permite que mulheres escolham instrutoras mulheres para as aulas. Para Castro, a opção responde a uma demanda antiga do setor.

“Não é diferencial de marketing. É uma demanda que estava sendo ignorada há décadas pela indústria de formação de condutores”, avalia o executivo, também cocriador da Autoescola Popular Espaço Mulher, projeto voltado à formação de condutoras em situação de vulnerabilidade.

Segundo ele, perfis como mulheres com desconforto em aulas com instrutor homem e alunos com histórico de acidente que precisam de acolhimento no retorno ao volante ficavam subatendidos no modelo em que a autoescola apenas designava o profissional disponível.

Mateus Castro é empresário e consultor brasileiro especializado em vendas, gestão e tecnologia aplicadas ao setor de autoescolas e formação de condutores. Com mais de dez anos de atuação, atendeu mais de 600 empresas em consultorias e treinamentos por meio da Doism Educação, escola de negócios voltada à gestão administrativa, financeira e comercial de centros de formação de condutores.

Para o CEO, a resolução do Contran representa uma reorganização estrutural do setor. “A mudança do Contran em 2025 não é ajuste técnico. É reorganização estrutural do setor de formação de condutores no Brasil”, pondera. Conforme o executivo, a autoescola deixa de ser o único caminho obrigatório para a formação prática e passa a dividir o mercado com o instrutor autônomo credenciado, alterando o poder de escolha do aluno e o modelo econômico do setor.

“O setor deve se dividir em três grupos: autoescolas que se adaptam ao novo modelo, autoescolas que resistem e perdem espaço, e plataformas digitais que nascem já dentro da nova regra. O aluno vai escolher com base em custo, conveniência e qualidade do instrutor”, projeta Castro, que participou em 2025 da Silicon Valley Experience, com visitas a empresas de tecnologia e centros de pesquisa nos Estados Unidos.

A regulamentação aprovada pelo Contran reorganiza um setor historicamente concentrado nas autoescolas tradicionais e cria espaço legal para instrutores autônomos credenciados atuarem de forma independente. Com o custo de formação em queda e cerca de 20 milhões de brasileiros ainda sem CNH, plataformas como o Seu Instrutor se posicionam como alternativa para ampliar o acesso à habilitação, somando filtros de perfil que atendem demandas específicas de segurança e conforto durante as aulas práticas.

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Para mais informações, basta acessar: https://seuinstrutor.com.br/