Prazo de tolerância da CNH: entenda as regras e prorrogações excepcionais
Regra geral de 30 dias continua, mas Contran estabeleceu prazo especial para vencimentos no segundo semestre; saiba como renovar o documento
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A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) possui uma data de validade que exige atenção, mas a legislação de trânsito oferece um período de tolerância para que os motoristas possam regularizar sua situação. Condutores de todo o país podem continuar dirigindo por até trinta dias corridos após o vencimento do documento sem cometer infração.
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Esse prazo adicional é uma salvaguarda para evitar que o motorista seja penalizado enquanto organiza o processo de renovação da carteira de motorista, que pode incluir agendamento de exames e pagamento de taxas. É fundamental, contudo, não confundir esse período com uma prorrogação da validade do documento.
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Atenção: Prorrogação excepcional em 2026
Excepcionalmente em 2026, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) estabeleceu uma prorrogação automática para condutores com CNHs que vencem entre 5 de junho e 8 de dezembro. Para esses motoristas, a validade do documento foi estendida até 9 de dezembro de 2026. A partir dessa data, o prazo de tolerância padrão de 30 dias volta a ser aplicado normalmente.
Qual o prazo para renovar a CNH vencida?
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), os motoristas podem circular com a CNH vencida por, no máximo, trinta dias corridos, exceto nos casos de prorrogações especiais como a de 2026. O prazo começa a contar no dia seguinte à data de validade impressa no documento. Após esse período, a condução do veículo se torna irregular.
O processo de renovação, no entanto, pode ser iniciado antes mesmo do vencimento. O procedimento pode ser aberto com até trinta dias de antecedência da data de expiração, o que ajuda a evitar contratempos e a circulação com o documento irregular.
Qual a multa por dirigir com CNH vencida?
Dirigir com a CNH vencida há mais de trinta dias (ou após o término de prorrogações especiais) é uma infração gravíssima. A penalidade prevista no CTB inclui multa no valor de R$ 293,47, o acréscimo de sete pontos no prontuário do condutor e a retenção do veículo até a apresentação de um motorista devidamente habilitado.
A pontuação elevada pode aproximar o motorista do limite que leva à suspensão do direito de dirigir. Além disso, a retenção do veículo gera custos adicionais com guincho e diárias de pátio, tornando a regularização do documento a opção mais prudente e econômica.
Como renovar a CNH?
O procedimento para renovar o documento de habilitação é, em geral, realizado de forma online na maior parte do país. É importante destacar que, desde dezembro de 2025, condutores classificados como "bom condutor" podem ter acesso à renovação automática, dispensando exames e taxas em alguns casos. Para os demais, o passo a passo costuma seguir um padrão. Veja como fazer:
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Acesse o site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de seu estado e procure pela opção de renovação da CNH.
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Faça o login com seu CPF e senha ou realize um novo cadastro, caso seja seu primeiro acesso.
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Confirme seus dados pessoais e endereço. Se houver alguma alteração, será necessário atualizá-los.
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Emita a guia de pagamento referente à taxa de renovação e aos exames médicos.
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Realize o pagamento e agende o exame de aptidão física e mental em uma das clínicas credenciadas pelo Detran.
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Condutores com categorias C, D ou E precisam também realizar o exame toxicológico em um laboratório autorizado.
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Após a aprovação em todos os exames exigidos, a nova CNH será emitida. O documento digital fica disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) e a versão física é enviada ao endereço cadastrado ou pode ser retirada em um ponto de atendimento.