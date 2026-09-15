Assine
overlay
Início Nacional
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Prazo de tolerância da CNH: entenda as regras e prorrogações excepcionais

Regra geral de 30 dias continua, mas Contran estabeleceu prazo especial para vencimentos no segundo semestre; saiba como renovar o documento

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
15/09/2026 09:51 - atualizado em 15/09/2026 09:52

compartilhe

×
Motoristas entre 50 e 69 anos podem ter a renovação da CNH gratuita?
O prazo adicional é uma salvaguarda para evitar que o motorista seja penalizado enquanto organiza o processo de renovação crédito: Divulgação / Marcello Casal Jr. Agência Brasil

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) possui uma data de validade que exige atenção, mas a legislação de trânsito oferece um período de tolerância para que os motoristas possam regularizar sua situação. Condutores de todo o país podem continuar dirigindo por até trinta dias corridos após o vencimento do documento sem cometer infração.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Esse prazo adicional é uma salvaguarda para evitar que o motorista seja penalizado enquanto organiza o processo de renovação da carteira de motorista, que pode incluir agendamento de exames e pagamento de taxas. É fundamental, contudo, não confundir esse período com uma prorrogação da validade do documento.

Leia Mais

Atenção: Prorrogação excepcional em 2026

Excepcionalmente em 2026, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) estabeleceu uma prorrogação automática para condutores com CNHs que vencem entre 5 de junho e 8 de dezembro. Para esses motoristas, a validade do documento foi estendida até 9 de dezembro de 2026. A partir dessa data, o prazo de tolerância padrão de 30 dias volta a ser aplicado normalmente.

Qual o prazo para renovar a CNH vencida?

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), os motoristas podem circular com a CNH vencida por, no máximo, trinta dias corridos, exceto nos casos de prorrogações especiais como a de 2026. O prazo começa a contar no dia seguinte à data de validade impressa no documento. Após esse período, a condução do veículo se torna irregular.

O processo de renovação, no entanto, pode ser iniciado antes mesmo do vencimento. O procedimento pode ser aberto com até trinta dias de antecedência da data de expiração, o que ajuda a evitar contratempos e a circulação com o documento irregular.

Qual a multa por dirigir com CNH vencida?

Dirigir com a CNH vencida há mais de trinta dias (ou após o término de prorrogações especiais) é uma infração gravíssima. A penalidade prevista no CTB inclui multa no valor de R$ 293,47, o acréscimo de sete pontos no prontuário do condutor e a retenção do veículo até a apresentação de um motorista devidamente habilitado.

A pontuação elevada pode aproximar o motorista do limite que leva à suspensão do direito de dirigir. Além disso, a retenção do veículo gera custos adicionais com guincho e diárias de pátio, tornando a regularização do documento a opção mais prudente e econômica.

Como renovar a CNH?

O procedimento para renovar o documento de habilitação é, em geral, realizado de forma online na maior parte do país. É importante destacar que, desde dezembro de 2025, condutores classificados como "bom condutor" podem ter acesso à renovação automática, dispensando exames e taxas em alguns casos. Para os demais, o passo a passo costuma seguir um padrão. Veja como fazer:

  • Acesse o site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de seu estado e procure pela opção de renovação da CNH.

  • Faça o login com seu CPF e senha ou realize um novo cadastro, caso seja seu primeiro acesso.

  • Confirme seus dados pessoais e endereço. Se houver alguma alteração, será necessário atualizá-los.

  • Emita a guia de pagamento referente à taxa de renovação e aos exames médicos.

  • Realize o pagamento e agende o exame de aptidão física e mental em uma das clínicas credenciadas pelo Detran.

  • Condutores com categorias C, D ou E precisam também realizar o exame toxicológico em um laboratório autorizado.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Após a aprovação em todos os exames exigidos, a nova CNH será emitida. O documento digital fica disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) e a versão física é enviada ao endereço cadastrado ou pode ser retirada em um ponto de atendimento.

Tópicos relacionados:

carros cnh motoristas transito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay