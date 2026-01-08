CNH venceu? Guia 2026 para renovar online sem sair de casa

Renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em 2026 ficou mais prático e pode ser feito quase que inteiramente pela internet. O processo digital, disponível na maioria dos estados brasileiros, evita filas e burocracias, permitindo que motoristas resolvam a pendência com agilidade e conforto.

A modernização dos sistemas dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detran) unificou o acesso por meio do portal Gov.br, simplificando a identificação do condutor. Uma novidade importante é que, desde dezembro de 2025, bons condutores sem infrações nos últimos 12 meses podem ter a renovação automática da CNH, dispensando a necessidade de exames. Para os demais, a maior parte do procedimento é realizada online, exigindo apenas o comparecimento presencial para as avaliações obrigatórias.

Quando devo renovar minha CNH?

O ideal é iniciar o processo 30 dias antes da data de vencimento impressa no documento. Dirigir com a CNH vencida é infração gravíssima prevista no Código de Trânsito Brasileiro, sujeita a multa de R$ 293,47, 7 pontos na carteira e retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. Portanto, organize-se para não perder o prazo.

O prazo para a renovação da CNH varia conforme a idade do condutor, seguindo as regras mais recentes. Motoristas com até 49 anos devem renovar a carteira a cada 10 anos. Para aqueles com idade entre 50 e 69 anos, a validade é de 5 anos. Já os condutores com 70 anos ou mais precisam renovar o documento a cada 3 anos.

Passo a passo para a renovação online

Embora os detalhes possam variar um pouco entre os estados, pois alguns Detrans possuem sistemas próprios além do Gov.br, o fluxo principal para renovar a CNH pela internet geralmente segue as mesmas etapas. Confira o guia básico para realizar o procedimento:

Acesso ao Detran: Entre no site oficial do Detran do seu estado e procure pela opção de renovação de CNH. O sistema solicitará o login com sua conta Gov.br, que deve ser de nível prata ou ouro. Confirmação dos dados: Após o login, o sistema exibirá suas informações pessoais e de endereço. Verifique se tudo está correto e atualize o que for necessário, pois a nova CNH será enviada para o endereço cadastrado. Emissão da guia de pagamento: O próximo passo é gerar o boleto com as taxas referentes à renovação e ao exame médico. O pagamento pode ser feito em bancos conveniados, caixas eletrônicos ou pelo aplicativo do seu banco. Agendamento do exame: Com a taxa paga, o sistema liberará a opção para agendar o exame de aptidão física e mental. Você poderá escolher uma clínica credenciada próxima a você para realizar a avaliação presencial. Acompanhamento e emissão: Após a aprovação no exame, a CNH Digital é atualizada no aplicativo "Carteira Digital de Trânsito" (CDT) em poucos dias. A emissão da versão física do documento é opcional, o que pode economizar na taxa de impressão. Caso opte por recebê-la, ela é enviada pelos Correios com prazo de entrega estimado entre 15 e 30 dias.

