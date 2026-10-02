Thales apresenta estrutura global para proteger organizações críticas contra ataques de IA de fronteira
A Thales acredita que os modelos de IA de fronteira exigem uma revolução no ritmo da defesa cibernética: embora os fundamentos da cibersegurança continuem válidos, eles agora precisam ser executados na velocidade da máquina, sem jamais abrir mão do julgamento humano nas decisões cruciais.Hoje, a Thales apresentou uma estrutura de ponta a ponta para ajudar organizações críticas a combater uma nova geração de ameaças cibernéticas, abrangendo segurança de aplicações, detecção e resposta, uma plataforma global de defesa cibernética, avaliação contínua e resiliência de ativos críticos.À medida que adversários atacam, se adaptam e se multiplicam na velocidade da máquina, simplesmente acumular ferramentas isoladas já não é suficiente. A Thales posiciona a defesa automatizada e impulsionada por IA, sob supervisão humana, como uma evolução essencial da defesa cibernética.
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Durante o Thales Cyber ??Summit, realizado em Paris (França), a Thales apresentou hoje uma resposta global aos desafios criados pelos modelos de IA de fronteira. A capacidade de raciocínio, a autonomia e a escala desses sistemas de ponta superam em muito as gerações anteriores, podendo acelerar a descoberta de vulnerabilidades, o desenvolvimento de exploits e a execução de ataques cibernéticos na velocidade da máquina. Isso marca uma mudança na IA: de uma ferramenta que auxilia humanos para uma que atua de forma autônoma, remodelando o cenário de ameaças para as organizações, especialmente para aquelas que operam sistemas críticos.
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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261001973525/pt/
©Thales
“Os modelos de IA de fronteira representam um novo ponto de inflexão para a cibersegurança. O desafio não é apenas tecnológico; trata-se de ajudar as organizações a agir antes que os riscos se materializem, compreender as implicações, avaliar sua exposição e, caso um ataque ainda assim tenha sucesso, garantir resiliência e rápida recuperação. Ao combinar tecnologias avançadas com serviços estratégicos e operacionais de cibersegurança, nossa ambição é fornecer aos clientes os insights, a expertise e o suporte contínuo necessários para navegar nessa nova realidade com confiança”, afirmou Philippe Vallée,vice-presidente executivo de Cibersegurança e Identidade Digital da Thales.
A Thales acredita que a combinação de tecnologia avançada e conhecimento humano é essencial para interpretar ameaças emergentes, compreender a exposição, tomar decisões informadas e traduzi-las em ações operacionais eficazes. A tecnologia por si só não será suficiente para enfrentar essa mudança, uma vez que as capacidades evoluem à velocidade das máquinas.
Ajudar os clientes a passar de medidas reativas para um modelo de resiliência continuamente testado
Esta estrutura liderada por serviços está estruturada em torno de cinco blocos de construção interconectados: proteção do ambiente de aplicações, detecção e resposta aprimoradas por IA, uma plataforma convergente de defesa cibernética, testes contínuos e avaliação de risco, e a proteção e resiliência de ativos críticos. Sua força não está em um único componente, mas na interligação automatizada entre eles, permitindo que informações sobre ameaças, vulnerabilidades, exposição, detecção, remediação e prova de eficácia circulem continuamente por toda a cadeia.
Parcerias estratégicas com fornecedores líderes de tecnologia
A Thales trabalha com fornecedores líderes de tecnologia para aprimorar a avaliação e mitigação de ameaças cibernéticas avançadas potencializadas por IA. Por meio de um único parceiro confiável, os clientes obtêm acesso privilegiado a recursos de IA de última geração projetados especificamente para segurança cibernética.
Como membro do programa Fairwind, do Google, a Thales permitirá que indústrias críticas se beneficiem das mais recentes inovações do Google em IA aplicada à cibersegurança, incluindo Gemini 3.8 Flash Cyber ??e a ferramenta CodeMender.
Para saber mais sobre a abordagem global da Thales para combater ataques de modelos de IA de fronteira, acesse esta página. Segurança cibernética para modelos de IA de fronteira | Serviços de segurança cibernética | Thales
Sobre a Thales
A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas para os setores de Defesa, Aeroespacial e Cibernético e Digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores ajuda a enfrentar diversos desafios importantes: soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão.
O Grupo aloca € 4,5 bilhões por ano em pesquisa e desenvolvimento em áreas-chave, particularmente em ambientes críticos, como tecnologias de inteligência artificial, segurança cibernética, computação quântica e na nuvem. A Thales tem mais de 85.000 funcionários em 65 países. Em 2025, o Grupo gerou vendas de € 22,1 bilhões.
Imagens recentes da Thales e suas atividades de Defesa, Aeroespacial, e Cibernética e Digital podem ser encontradas na biblioteca de mídia da Thales. Para solicitações específicas, contate a equipe de relações com a imprensa.
ACESSE
Thales Group
Produtos de segurança cibernética | Grupo Thales
Soluções de segurança cibernética | Grupo Thales
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Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261001973525/pt/
Contato:
MÍDIA
Thales, Relações com a Mídia
Segurança e Cibersegurança
Marion Bonnet
+33 (0) 6 60 38 48 92
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Fonte: BUSINESS WIRE