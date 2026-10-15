Caçadores de tesouros invadem bueiros em Nova York em busca de objetos de valor e sucata levados pela chuva
Grupos vasculham galerias subterrâneas atrás de objetos de valor perdidos em tempestades; polícia alerta para os graves riscos da prática
compartilhe
Três pessoas entraram em um bueiro em Nova York, nos Estados Unidos, na madrugada de domingo (11). A polícia local informou que o trio integra um grupo de caçadores de tesouros em busca de objetos de valor e sucata metálica levados para o sistema de esgoto durante as chuvas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O episódio mais recente ocorreu no bairro Hamilton Heights, pouco antes da 1h. Quando a equipe policial chegou ao local indicado, os três homens já haviam desaparecido. Na sexta-feira anterior (9), cinco pessoas foram vistas saindo de um bueiro no Upper East Side. O grupo fugiu em um veículo esportivo preto e deixou para trás ferramentas como pás.
Leia Mais
Operação desarticula quadrilha ligada a furtos e apreende 15t de fios
Suspeitos de furtos e roubos em casas de luxo na Grande BH são presos
Quadrilha do papel alumínio: PC prende grupo especializado em furtar roupas
Desde maio, a cidade e a região de Long Island registraram ao menos oito ocorrências parecidas, conforme apuração da revista americana "FastCompany". Outras incursões subterrâneas aconteceram nas proximidades da estação Penn Station e nos bairros de Williamsburg, Bensonhurst e Gravesend.
Busca por objetos subterrâneos
Membros da corporação policial e representantes do Departamento de Proteção Ambiental de Nova York sustentam que os grupos visam recuperar bens valiosos e metais carregados pela água em tempestades.
Essa hipótese foi confirmada em setembro, após dois homens serem flagrados entrando e saindo de um bueiro no Upper East Side. Na ocasião, o detetive Stephen Jones afirmou que os suspeitos Kevin Rodriguez e Samuel Reveron declararam que procuravam objetos arrastados para as galerias pluviais e o esgoto.
Riscos estruturais e ambientais
As autoridades ressaltam que as invasões não representam perigo para a população em geral. Apesar disso, circular nessa estrutura subterrânea é uma prática ilegal e envolve ameaças severas para os próprios invasores.
Após uma ocorrência em agosto, um porta-voz do Departamento de Proteção Ambiental advertiu na emissora de televisão "ABC" sobre os riscos internos:
gases tóxicos e potencialmente fatais;
superfícies instáveis;
risco de alagamento;
espaços confinados.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O órgão ambiental orienta expressamente que a população nunca entre em tubulações, galerias pluviais, bueiros ou outras estruturas da rede de drenagem.