Caçadores de tesouros invadem bueiros em Nova York em busca de objetos de valor e sucata levados pela chuva

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Três pessoas entraram em um bueiro em Nova York, nos Estados Unidos, na madrugada de domingo (11). A polícia local informou que o trio integra um grupo de caçadores de tesouros em busca de objetos de valor e sucata metálica levados para o sistema de esgoto durante as chuvas.

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O episódio mais recente ocorreu no bairro Hamilton Heights, pouco antes da 1h. Quando a equipe policial chegou ao local indicado, os três homens já haviam desaparecido. Na sexta-feira anterior (9), cinco pessoas foram vistas saindo de um bueiro no Upper East Side. O grupo fugiu em um veículo esportivo preto e deixou para trás ferramentas como pás.

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Desde maio, a cidade e a região de Long Island registraram ao menos oito ocorrências parecidas, conforme apuração da revista americana "FastCompany". Outras incursões subterrâneas aconteceram nas proximidades da estação Penn Station e nos bairros de Williamsburg, Bensonhurst e Gravesend.

Busca por objetos subterrâneos

Membros da corporação policial e representantes do Departamento de Proteção Ambiental de Nova York sustentam que os grupos visam recuperar bens valiosos e metais carregados pela água em tempestades.

Essa hipótese foi confirmada em setembro, após dois homens serem flagrados entrando e saindo de um bueiro no Upper East Side. Na ocasião, o detetive Stephen Jones afirmou que os suspeitos Kevin Rodriguez e Samuel Reveron declararam que procuravam objetos arrastados para as galerias pluviais e o esgoto.

Riscos estruturais e ambientais

As autoridades ressaltam que as invasões não representam perigo para a população em geral. Apesar disso, circular nessa estrutura subterrânea é uma prática ilegal e envolve ameaças severas para os próprios invasores.

Após uma ocorrência em agosto, um porta-voz do Departamento de Proteção Ambiental advertiu na emissora de televisão "ABC" sobre os riscos internos:

gases tóxicos e potencialmente fatais;

superfícies instáveis;

risco de alagamento;

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O órgão ambiental orienta expressamente que a população nunca entre em tubulações, galerias pluviais, bueiros ou outras estruturas da rede de drenagem.