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Presos criminosos que invadiram prédio e causaram vazamento de gás em BH

Suspeitos arrombaram portão, furtaram itens e tentaram levar tubulação de gás

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Wellington Barbosa
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Quéren Hapuque
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
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Quéren Hapuque
Repórter
09/04/2026 09:22

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PM foi acionada e encontrou vítima caída no chão, ao lado de porta aberta de carro
Imagens de câmeras de segurança ajudaram na identificação dos suspeitos crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Dois homens foram presos suspeitos de terem invadido um prédio residencial, furtado objetos e provocar vazamento de gás no Bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte (MG), na manhã dessa quarta-feira (8/4).

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Moradores acionaram a Polícia Militar quando viram que o portão do edifício, na Rua Capitão Bragança, havia sido arrombado e que havia forte cheiro de gás no local. O Corpo de Bombeiros foi chamado e, durante a vistoria, descartou risco de explosão.

No imóvel, foi constatada tentativa de furto de fiação elétrica e de tubos e conexões do sistema de gás, arrombamento de vários carros estacionados na garagem, além do furto de pertences pessoais de moradores. 

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Imagens de câmeras de segurança ajudaram na identificação dos suspeitos. Durante rastreamento, militares localizaram na Rua Felipe Camarão, no Bairro Horto, dois homens com características semelhantes às dos homens que aparecem nas imagens.

Ao serem abordados, eles confessaram o crime. Um dos suspeitos resistiu à prisão e foi preciso usar de força para contê-lo, segundo a PM. Um deles é do Espírito Santo.

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A dupla foi presa e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil.

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