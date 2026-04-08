Criminosos invadem prédio, arrombam carros e causam vazamento de gás em BH

Um prédio residencial foi invadido por criminosos na manhã desta quarta-feira (8/4), no bairro Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte (MG). Os suspeitos furtaram parte da tubulação do sistema de gás do edifício, na Rua Capitão Bragança, provocaram um vazamento de gás e arrombaram vários carros estacionados na garagem.

Segundo a Polícia Militar, o portão da garagem foi arrombado. Quando chegaram ao local, os militares sentiram um cheiro forte de gás espalhado pelo prédio. Com risco de intoxicação e de possível incêndio ou explosão, os moradores tiveram de deixar o edifício.

O Corpo de Bombeiros vistoriou a edificação. As equipes fecharam o sistema de gás e desligaram a energia elétrica do prédio para evitar novos riscos. A perícia da Polícia Civil também esteve no edifício.

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A situação foi controlada e os moradores foram orientados a acionar uma empresa especializada para refazer a ligação da tubulação de gás.