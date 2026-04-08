Assine
overlay
Início Gerais
SANTA TEREZA

Criminosos invadem prédio, arrombam carros e causam vazamento de gás em BH

Moradores precisaram deixar o edifício por causa do cheiro forte e risco de intoxicação

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
08/04/2026 10:08

compartilhe

SIGA
×
Polícia Militar montou operação para tentar prender outros dois ladrões que invadiram residência
Os suspeitos furtaram parte da tubulação do sistema de gás do edifício crédito: PMMG

Um prédio residencial foi invadido por criminosos na manhã desta quarta-feira (8/4), no bairro Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte (MG). Os suspeitos furtaram parte da tubulação do sistema de gás do edifício, na Rua Capitão Bragança, provocaram um vazamento de gás e arrombaram vários carros estacionados na garagem.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, o portão da garagem foi arrombado. Quando chegaram ao local, os militares sentiram um cheiro forte de gás espalhado pelo prédio. Com risco de intoxicação e de possível incêndio ou explosão, os moradores tiveram de deixar o edifício.

Leia Mais

O Corpo de Bombeiros vistoriou a edificação. As equipes fecharam o sistema de gás e desligaram a energia elétrica do prédio para evitar novos riscos. A perícia da Polícia Civil também esteve no edifício. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A situação foi controlada e os moradores foram orientados a acionar uma empresa especializada para refazer a ligação da tubulação de gás.

Tópicos relacionados:

arrombamento bh corpo-de-bombeiros policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay