Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Almofadas: pequenos detalhes que deixam a casa mais aconchegante

RF
Redação Flipar
  • Uma almofada pode apoiar as costas ou acomodar os braços durante a leitura e as pausas do dia. O conforto depende do tamanho, do enchimento e da posição de uso. Veja a seguir como aproveitar esse detalhe em diferentes espaços da casa.
    Uma almofada pode apoiar as costas ou acomodar os braços durante a leitura e as pausas do dia. O conforto depende do tamanho, do enchimento e da posição de uso. Veja a seguir como aproveitar esse detalhe em diferentes espaços da casa. Foto: imagem gerada por i.a
  • Capas de tricô, veludo e tecidos felpudos acrescentam diferentes sensações ao toque. A combinação dessas superfícies também dá variedade à decoração, mesmo quando todas as almofadas têm cores semelhantes.
    Capas de tricô, veludo e tecidos felpudos acrescentam diferentes sensações ao toque. A combinação dessas superfícies também dá variedade à decoração, mesmo quando todas as almofadas têm cores semelhantes. Foto: imagem gerada por i.a
  • Almofadas lisas podem dividir espaço com modelos de listras, desenhos geométricos ou motivos florais. Repetir uma cor entre elas ajuda a conectar a composição. Assim, é possível variar os desenhos sem perder a harmonia.
    Almofadas lisas podem dividir espaço com modelos de listras, desenhos geométricos ou motivos florais. Repetir uma cor entre elas ajuda a conectar a composição. Assim, é possível variar os desenhos sem perder a harmonia. Foto: imagem gerada por i.a
  • Modelos quadrados e retangulares criam combinações variadas no sofá ou na cama. As peças maiores podem ficar ao fundo, com as menores à frente. Vale ajustar a quantidade para preservar o espaço de sentar ou deitar.
    Modelos quadrados e retangulares criam combinações variadas no sofá ou na cama. As peças maiores podem ficar ao fundo, com as menores à frente. Vale ajustar a quantidade para preservar o espaço de sentar ou deitar. Foto: imagem gerada por i.a
  • Uma poltrona com almofada e uma luminária por perto pode formar um espaço convidativo para ler. Nesse caso, a peça deve acomodar o corpo sem ocupar todo o assento. Uma manta completa o cenário para os dias mais frescos.
    Uma poltrona com almofada e uma luminária por perto pode formar um espaço convidativo para ler. Nesse caso, a peça deve acomodar o corpo sem ocupar todo o assento. Uma manta completa o cenário para os dias mais frescos. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Sobre a cama, as almofadas acrescentam camadas e ajudam a compor a decoração. Capas que combinam com a colcha ou contrastam com ela permitem diferentes efeitos. Na hora de dormir, as peças podem ser guardadas em um cesto ou banco.
    Sobre a cama, as almofadas acrescentam camadas e ajudam a compor a decoração. Capas que combinam com a colcha ou contrastam com ela permitem diferentes efeitos. Na hora de dormir, as peças podem ser guardadas em um cesto ou banco. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Trocar as capas é uma maneira simples de mudar a aparência das almofadas que você já tem. Tecidos, cores e desenhos diferentes renovam o ambiente. Modelos removíveis também facilitam a lavagem, conforme as instruções da etiqueta.
    Trocar as capas é uma maneira simples de mudar a aparência das almofadas que você já tem. Tecidos, cores e desenhos diferentes renovam o ambiente. Modelos removíveis também facilitam a lavagem, conforme as instruções da etiqueta. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Mais do que preencher o sofá, as almofadas devem acompanhar a rotina da casa. Peças agradáveis ao toque, fáceis de cuidar e em quantidade adequada favorecem o uso diário. O aconchego aparece quando a decoração também oferece conforto.
    Mais do que preencher o sofá, as almofadas devem acompanhar a rotina da casa. Peças agradáveis ao toque, fáceis de cuidar e em quantidade adequada favorecem o uso diário. O aconchego aparece quando a decoração também oferece conforto. Foto: Imagem gerada por i.a
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay