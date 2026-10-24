Gerdau transforma aço em reputação de marca

A Gerdau combina valorização de marca e experiências de alto impacto para levar sua presença muito além dos limites da indústria. A companhia acaba de se consolidar como a marca mais valiosa do setor de aço na América Latina, segundo o ranking Brand Finance Latin America 100 2026, e garantir posição de destaque como finalista do Steelie Awards 2026, considerado o principal prêmio global do setor siderúrgico, com um projeto audacioso em parceria com a Red Bull.

Fique por dentro das notícias que importam para você!



Os dois reconhecimentos mostram como a Gerdau transforma sua força industrial em valor de marca, ao combinar reputação, inovação e experiências de impacto para ampliar sua conexão com a sociedade utilizando a comunicação.



Promovido pela World Steel Association (worldsteel), o Steelie Awards celebra as melhores iniciativas da indústria mundial. Em 2026, a Gerdau figurou na seleta lista de finalistas (categoria vencida pela chilena Aceros AZA). A indicação mantém a constância da marca na premiação: em 2025, a empresa foi finalista por ações no Rock in Rio e no apoio à reconstrução do RS; em 2024, venceu em Excelência em Sustentabilidade; e, em 2023, conquistou o troféu de Comunicação com a campanha do Rock in Rio Brasil 2022.



No levantamento da Brand Finance, consultoria global de avaliação de marcas, a Gerdau subiu sete posições em relação a 2025, alcançando o 88º lugar geral e a liderança absoluta entre as siderúrgicas latino-americanas. Com operações na Argentina, Brasil, México, Peru e Uruguai, a empresa une diversificação geográfica a um relacionamento de longo prazo com clientes e comunidades.



"Estar no ranking como a marca mais valiosa do setor de aço na América Latina reflete uma exitosa estratégia de internacionalização e diversificação geográfica. Nosso modelo de atuação na região tem sido fundamental para construir relações sólidas e de longo prazo. Dividimos esse reconhecimento com nossos 30 mil colaboradores, que constroem a reputação e o futuro da empresa todos os dias", destaca Pedro Torres, diretor global de Comunicação, Marca e Relações Institucionais da Gerdau.



RECORDES

Se o ranking mede o valor de mercado, a parceria com a Red Bull provou na prática como a comunicação pode transformar um insumo industrial em um espetáculo inesquecível. O projeto "Aço da Gerdau molda a maior rampa de skate do mundo e novos recordes globais" foi finalista do Steelie Awards 2026 na categoria Excelência em Programas de Comunicação.



A ação fez parte do Red Bull Building Drop, realizado em Porto Alegre (RS) - berço de fundação da Gerdau. Na ocasião, o lendário skatista Sandro Dias, o Mineirinho, dropou uma megaestrutura de 88,91 metros de altura instalada na fachada do Centro Administrativo Fernando Ferrari. O feito cravou dois recordes mundiais no Guinness World Records, incluindo o de maior drop temporário em um quarter pipe.



Para erguer o feito histórico, a Gerdau forneceu 50 toneladas de aço 100% reciclável. Após o evento, toda a sucata metálica gerada foi recolhida e reintegrada ao processo produtivo, transformando-se em matéria-prima para novas soluções sustentáveis.



Ao associar o aço ao esporte radical, a companhia deu visibilidade a atributos como resistência, flexibilidade, inovação e sustentabilidade de forma visual e marcante.



"Estar novamente entre os finalistas do Steelie Awards nos enche de orgulho e reforça nosso compromisso em ampliar o diálogo com a sociedade. A parceria com a Red Bull demonstrou, na prática, a versatilidade do aço e o nosso compromisso com a inovação", pontua Pedro Torres.

Briefing

TELETON AMPLIADO

A 29ª edição da maratona, nos dias 6 e 7 de novembro, terá mais de 24 horas de transmissão ao vivo dos estúdios do SBT, com exibição também nas plataformas digitais da emissora e da AACD. A estratégia inclui mídia out of home, redes sociais, podcasts do Grupo Flow, conteúdos nas redes sociais e ativações com influenciadores.

PARCEIROS

Assaí Atacadista, Chiquinho Sorvetes, Bradesco, Riachuelo, RD Saúde e Cacau Show são os patrocinadores master de 2026. As contrapartidas comerciais contemplam canais digitais e físicos, com ações antes e durante a programação. A iniciativa combina exposição de marca, conteúdo e engajamento do público.

SOCIAL

Com o mote "O que te move?", o Teleton terá a ação Missão Teleton, com influenciadores mobilizados para estimular doações, além de um podcast com três episódios no YouTube do SBT e do Teleton. A meta é arrecadar R$ 30 milhões, após superar R$ 37 milhões em 2025. Segundo a AACD, os recursos do projeto respondem por 40% do valor necessário para manter a assistência da instituição.

CEMIG

A estratégia de comunicação da Cemig conquistou a etapa regional do Prêmio Aberje 2026, com o case "Press Trip Serra da Saudade". O trabalho foi desenvolvido pela assessoria de imprensa da empresa, que transformou inovação em ampla pauta jornalística. A premiação avalia a criatividade, o impacto alcançado e a qualidade das estratégias corporativas.

REPERCUSSÃO

A iniciativa gerou 162 matérias jornalísticas espontâneas, sem uso de conteúdo patrocinado. O impacto de mídia gerou uma valoração estimada de cerca de R$ 2,5 milhões para a empresa. A visita reuniu profissionais de 17 grandes veículos, como o Estado de Minas, reforçando o relacionamento com os jornalistas e aproximando o público da inovação.

INOVAÇÃO

A press trip apresentou a microrrede de energia solar e baterias em Serra da Saudade, em Minas. Com investimento de R$ 7 milhões, o sistema visa garantir a segurança energética do município. A estrutura possui 2 MWh de armazenamento e sustenta o fornecimento de luz por até 48 horas. O projeto envolveu medidores inteligentes, automação da rede e modernização da iluminação pública.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ESTRATÉGIA

O objetivo da campanha foi traduzir uma tecnologia complexa em uma pauta acessível para diferentes mídias. A ação aproximou a imprensa dos especialistas e das comunidades, integrando comunicação e a área técnica de forma planejada para proporcionar a experiência.