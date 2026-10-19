Fundada em Lages, NDD chega a mais de 40 países

Fundada em Lages e com a matriz mantida na cidade, a NDD está presente em quase 50 países. A trajetória da empresa, que expandiu sua atuação a partir do interior de Santa Catarina, é tema do quinto episódio do podcast Encontro de Mercado by NDD, apresentado por Paulo Theophilo e gravado na sede da companhia. Na conversa, o fundador Valmir Tortelli fala sobre internacionalização, formação de talentos e visão de futuro para o setor de tecnologia.

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Ao explicar por que a empresa permaneceu em Lages, Tortelli destacou a relação construída com os colaboradores e a comunidade. Segundo ele, as pessoas da região ajudaram a desenvolver a companhia, e transferir a matriz para um centro maior poderia ter enfraquecido essa conexão. “O maior patrimônio nosso estava nessas pessoas e também na própria comunidade, que nos apoiava”, afirmou.

A formação de profissionais locais também fez parte desse percurso. Quando a tecnologia ainda não predominava na região, a NDD criou parcerias com universidades e iniciativas internas para preparar desenvolvedores. Tortelli descreveu um processo que inclui conteúdos básicos, treinamentos específicos da empresa e cerca de um ano de estágio. Atualmente, segundo ele, Lages tem três faculdades com cursos de tecnologia, e a NDD mantém iniciativas de formação complementar.

A expansão internacional exigiu adaptar a forma de apresentar o valor das soluções. A empresa já vendia na Europa, mas enfrentava dificuldades. Tortelli contou que foram necessários cerca de dois anos para perceber que, diferentemente do mercado brasileiro, em que o argumento era a redução de custos, o mercado europeu valorizava mais a agilidade das pessoas. O software era o mesmo; mudou a mensagem comercial, que passou a destacar a eficiência.

Ao falar sobre a atuação da NDD, o fundador afirmou que o valor da tecnologia não está apenas na coleta de dados, mas em como ela ajuda os clientes a gerir melhor seus negócios e tomar decisões. “O nosso produto tem que ser útil”, disse, citando ganhos de eficiência e maior controle de custos entre os benefícios que a tecnologia pode apoiar.

Para os próximos anos, Tortelli apontou a velocidade das mudanças como um dos principais desafios para as empresas. Na avaliação dele, a inteligência artificial acelera transformações nos modelos de negócio, nos processos, nos treinamentos e na conexão entre pessoas. “As tecnologias vão entrar e mudar; quem ganhar o time vai ganhar o jogo”, ressaltou.

Sobre os planos da NDD, mencionou a ampliação do portfólio por meio do desenvolvimento de novos produtos e de aquisições. A empresa, disse, vive uma transição de companhia média para grande e busca acelerar o crescimento com planejamento, mirando um novo patamar no Brasil e no exterior nos próximos dois a três anos.

Como conselho a quem empreende, Tortelli recomendou estudar, conhecer o próprio negócio e planejar. Também defendeu mais disposição para assumir riscos e não deixar que o medo de errar impeça decisões. “A ideia é o início, é o desafio”, enfatizou, ao falar sobre a importância de se profissionalizar ao longo da jornada empresarial.

Sobre a NDD

A NDD é um hub de soluções tecnológicas que desenvolve softwares de gestão para as áreas fiscal, logística e de dispositivos.

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