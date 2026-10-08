Celebridades e TV
Lucy Alves é escalada para apresentar série documental do Canal Futura e Globoplay
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A atriz também está no elenco da novela das 18h "Lá na Minha Terra", da TV Globo, no papel da corajosa vaqueira Socorro, que enfrenta a própria família para realizar o sonho de trabalhar na lida com o gado. Escrita por Mário Teixeira, a nova produção estreia no dia 9 de novembro e substituirá "A Nobreza do Amor" na grade da emissora. Foto: Reprodução / Instagram
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A trama acompanhará Rosenda, personagem de Dira Paes, uma mulher que criou cinco filhos sozinha após o desaparecimento do marido, Severino, interpretado por Daniel de Oliveira, há mais de 15 anos. Ao viajar para São Paulo em busca de respostas, ela descobre que ele enriqueceu, mudou o nome para Cesário e se casou com Ismália, personagem de Camila Morgado. Foto: Divulgação TV Globo / Beatriz Damy
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Nascida em João Pessoa, na Paraíba, em 6 de março de 1986, Lucy Alves é formada em música pela Universidade Federal da Paraíba e domina cerca de dez instrumentos. Ela começou a tocar sanfona quando foi criado o Clã Brasil, grupo formado por pessoas de sua família. Foi nessa época que também começou a cantar. Foto: Reprodução / Instagram
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Em 2013, Lucy Alves participou da segunda temporada do programa "The Voice Brasil" e terminou a competição em segundo lugar. A participação no reality musical, exibido na época pela TV Globo, tornou a artista conhecida nacionalmente. Depois, ela estreou no teatro como protagonista do musical "Nuvem de Lágrimas" e concorreu ao Prêmio Bibi Ferreira. Foto: Reprodução / Facebook
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Na música, Lucy Alves também se destaca como compositora e multi-instrumentista. Em 2016, assinou contrato com a Warner Music Brasil e, no ano seguinte, lançou o clipe "Caçadora". A artista recebeu uma indicação ao Grammy Latino, além de conquistar outros prêmios e acumular novas indicações ao longo da carreira. Foto: Reprodução / Instagram
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Sua estreia na televisão como atriz aconteceu em 2016, na novela "Velho Chico", folhetim das nove escrito por Benedito Ruy Barbosa. Na produção, interpretou Luzia, mulher do personagem Santo, vivido por Domingos Montagner. Pelo trabalho, Lucy venceu o Prêmio Extra de Televisão e o Melhores do Ano, do "Domingão do Faustão", ambos na categoria Atriz Revelação. Foto: Reprodução / Instagram
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Na televisão, Lucy também interpretou a empregada doméstica Eunice em "Tempo de Amar", em 2017, e protagonizou a primeira fase de "Amor de Mãe", em 2020. Em 2022, ela protagonizou a série da Netflix "Só Se For Por Amor" e integrou o elenco de "Travessia", novela das nove de Glória Perez. Em 2024, a atriz também atuou em "Renascer". Foto: Reprodução / Instagram
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