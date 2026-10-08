Lucy Alves é escalada para apresentar série documental do Canal Futura e Globoplay

A atriz também está no elenco da novela das 18h "Lá na Minha Terra", da TV Globo, no papel da corajosa vaqueira Socorro, que enfrenta a própria família para realizar o sonho de trabalhar na lida com o gado. Escrita por Mário Teixeira, a nova produção estreia no dia 9 de novembro e substituirá "A Nobreza do Amor" na grade da emissora. Foto: Reprodução / Instagram