Animais
Fóssil de caranguejo de 85 milhões de anos revela passado surpreendente da Antártica
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O animal identificado, Sabellidromites santamarta, pertence à família Dynomenidae, considerada relicta, pois já foi muito mais diversificada no passado. O paleontólogo Daniel Lima, da Universidade Regional do Cariri, divulgou na ocasião da descoberta, em agosto de 2025, que restam apenas 22 espécies viventes e 42 fósseis, em áreas restritas do planeta. Foto: Username901/Wikimedia Commons
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Há 85 milhões de anos, durante o período Cretáceo, a Antártica era muito diferente da paisagem congelada atual. O clima era mais quente, havia florestas e os mares abrigavam uma grande diversidade de animais. A presença do caranguejo fossilizado ajuda a compreender a vida marinha que existia na região naquela época. Foto: Imagem gerada por i.a
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Os ancestrais dos caranguejos modernos surgiram há mais de 150 milhões de anos, durante o período Jurássico. Ao longo da evolução, esses crustáceos desenvolveram diferentes formatos de carapaça, patas e pinças, adaptando-se a ambientes marinhos, costeiros e terrestres. Foto: Pixabay
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Embora tenham origem marinha, diferentes grupos de caranguejos passaram a ocupar manguezais, rios, praias e até florestas tropicais. Algumas espécies conseguem permanecer longos períodos fora da água, desde que mantenham condições adequadas de umidade para respirar. Foto: Pixabay
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Os caranguejos desempenham funções essenciais nos ecossistemas. Muitas espécies se alimentam de restos orgânicos, ajudando na reciclagem de nutrientes. Ao escavar tocas, também movimentam o sedimento e favorecem a circulação de água e oxigênio no solo. Foto: Pixabay
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Além de consumirem pequenos animais, algas e matéria orgânica, os caranguejos servem de alimento para peixes, aves, polvos e outros predadores. Sua presença contribui para o equilíbrio das cadeias alimentares, especialmente em manguezais e regiões costeiras. Foto: Pixabay
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Consumidos há milhares de anos, os caranguejos fazem parte da culinária de diferentes países. No Brasil, aparecem em pratos tradicionais do Nordeste, enquanto na Ásia são preparados com molhos e especiarias. Sua pesca e comercialização também representam uma importante fonte de renda para comunidades costeiras. Foto: E-Sergipe - Flickr wikimedia commons
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Eles podem ser preparados de diversas formas, como em ensopados, caldos e casquinhas. carne de caranguejo é rica em proteínas de alto valor biológico e apresenta baixo teor de gordura. Também fornece vitamina B12 e minerais como zinco, selênio, cobre e fósforo, importantes para o funcionamento do sistema nervoso, a imunidade e a manutenção dos ossos. Foto: Pixabay