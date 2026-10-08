Depois de ser visto em viaduto movimentado do RJ, emu é resgatado e encaminhado ao BioParque

Embora sejam aves não voadoras, o emu e o avestruz pertencem a espécies e famílias diferentes. O emu é nativo da Austrália, enquanto o avestruz vive na África e é consideravelmente maior, podendo chegar a quase 2,7 metros de altura. Outra diferença está nos pés: o emu possui três dedos, enquanto o avestruz tem apenas dois. Foto: Flickr - fry_theonly