'Se eu fosse você 3' estreia com o desafio de manter o sucesso da franquia

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív



Passadas duas décadas do lançamento de “Se eu fosse você”, marco da comédia brasileira, Glória Pires e Tony Ramos voltam aos papéis de Helena e Cláudio na terceira sequência da franquia, que estreia nesta quinta-feira (8/10) nos cinemas. A dupla divide o protagonismo com Cleo Pires, que interpreta Bia, filha do casal, e Rafael Infante, que dá vida a Aquiles, companheiro dela. São os jovens que têm os corpos trocados no longa dirigido por Anita Barbosa, que foi assistente de direção de Daniel Filho nos dois primeiros filmes.

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Em recente entrevista coletiva, a cineasta destacou a preocupação em “manter a métrica” dos longas anteriores. “Não estamos trazendo uma nova coisa, o público vai ao cinema para ver 'Se eu fosse você'. Mas estamos tratando de outras questões, falamos mais sobre trocar de lugar com o outro, não apenas trocar de corpo”, explicou.



Humor

O novo título trata de parceria, segundo a diretora, que destaca o humor mais focado nas relações do que no embate entre homem e mulher. “Não vamos falar agora sobre corpos, porque isso já foi muito explorado. Queríamos falar sobre troca de lugar, sobre conseguir desempenhar as funções e resolver as questões do outro. Os personagens tinham missões a serem cumpridas, a dificuldade não é porque estavam com corpos trocados, mas porque estavam em lugares trocados”, adiantou.



Glória Pires manifestou sua alegria pela realização de um filme que estava na fila há tantos anos. “Desde que lançamos o 2, se falava no 3. Sabemos o quanto é difícil colocar de pé um projeto audiovisual. Além disso, é uma felicidade estar do lado da minha filha”, destacou. Tony Ramos chamou a atenção para o viço do enredo, a despeito de o longa se manter fiel à fórmula dos anteriores.



“Quando uma franquia dá certo, é importante ter uma boa história, porque sem isso não há bom filme, boa novela ou boa peça”, pontuou. Para ele, “Se eu fosse você” ressurge de forma inovadora.



“Era importante achar uma história que amarrasse tudo a partir do momento em que terminou o 2. Foi uma surpresa quando apareceu o roteiro final. A gente fez, se divertiu muito e, depois de ver pronto, começamos a pensar que o 4 pode vir”, comentou.



O fato de seu personagem e o de Glória Pires não trocarem de corpo injeta novos ares à franquia. “Não sentimos falta disso, sabíamos que o oxigênio novo estava ali na viagem dos pais, na relação deles e no desfecho”, afirmou. Cleo Pires destacou que ela e Infante tiveram liberdade para construir os personagens com a ajuda da preparadora de elenco Kika Freire.



De acordo com a atriz, a liberdade para criar é alimentada por Glória Pires. “Minha mãe gosta de deixar a pessoa ser ela mesma, viver do jeito dela, o que é muito legal. Conversamos bastante, mas não teve isso de ela ficar dando dicas”, garantiu. Glória assinou embaixo: “Como são histórias diferentes, nem tinha como eu dar dica.”







Bia (Cleo Pires) e Aquiles (Rafael Infante), além dos corpos trocados, têm de aprender a se colocar no lugar do outro Disney/Divulgação





Cleo revelou que aprende muito com a mãe, “meio que por osmose”, no set e fora dele, mas Glória tem a preocupação de respeitar o momento dos outros. Tony Ramos relembrou a preparação para o primeiro longa. “Tivemos três semanas de ensaios. Ficava vendo Glória andar, sentar, se movimentar, e vice-versa. Eu, quando virava mulher, não queria fazer caricatura; queria o espírito feminino. E ficava observando esse feminino na Glória.”



Para Rafael Infante, foi “uma pressão no melhor dos sentidos” participar da franquia de tanto sucesso. “O que você faz ali não é exatamente representar, é tentar viver aquilo de verdade”, ressaltou. Glória Pires destacou “a mensagem da franquia, cada vez mais atual, que é o acolhimento, a empatia, o saber colocar-se no lugar do outro e aprender que nem sempre o que parece fácil realmente é.”



Desafio na cozinha

Em “Se eu fosse você 3”, Bia (Cleo Pires) é renomada chef de cozinha. A produtora Walkíria Barbosa, mãe da diretora Anita Barbosa, disse que o núcleo gastronômico foi um dos maiores desafios de logística da produção. “A equipe optou por reproduzir fielmente uma cozinha profissional de alto nível com aspiração à estrela Michelin, o que obrigou a contratação de profissionais reais e o controle milimétrico de etiquetas, datas de validade e regras rígidas de brigada para garantir veracidade a cada take”, afirmou.

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“SE EU FOSSE VOCÊ 3”

Brasil, 2026, 119 min. De Anita Barbosa, com Glória Pires, Tony Ramos, Cleo Pires e Rafael Infante. A comédia estreia nesta quinta-feira (8/10) nas redes Cineart, Cinemark , Cinesercla e Cinépolis, além de salas do Cine Belas Artes e do Centro Cultural Unimed-BH Minas.