Nova temporada de Dragon Ball estreia no Brasil; veja onde assistir

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

Os fãs de "Dragon Ball" terão uma nova oportunidade de acompanhar Goku, Vegeta e Beerus em uma versão renovada de "Dragon Ball Super". "Dragon Ball Super: Beerus" estreia no Brasil em outubro, com lançamento primeiro na Crunchyroll e, depois, na Netflix.

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A produção revisita o começo de "Dragon Ball Super", mas não se trata apenas de uma remasterização dos episódios exibidos originalmente entre 2015 e 2018. A Toei Animation refez e acrescentou cenas, atualizou a apresentação visual, reestruturou a narrativa e realizou novas gravações de voz para a versão japonesa.

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A história acompanha o despertar de Beerus, o Deus da Destruição, após um longo período de sono. Ao ouvir sobre um Saiyajin capaz de derrotar Freeza, ele parte em busca de Goku e acaba colocando a Terra em risco.

Como assistir

No Brasil, "Dragon Ball Super: Beerus" poderá ser visto em duas plataformas.

Crunchyroll: estreia em 11 de outubro, mesma data do lançamento no Japão. A plataforma confirmou a transmissão simultânea para o Brasil e divulgou o trailer legendado.

Netflix: estreia no catálogo brasileiro em 17 de outubro, às 0h, com episódios lançados semanalmente. A plataforma confirmou a exibição da produção no país.

A diferença entre os serviços será, portanto, principalmente o calendário. Quem quiser acompanhar a série assim que ela chegar ao público internacional terá de recorrer à Crunchyroll. Na Netflix, o primeiro episódio chega seis dias depois.

Até o momento, não há confirmação de lançamento de "Dragon Ball Super: Beerus" no Amazon Prime Video, Max ou Disney+ no Brasil. A presença de outros títulos da franquia nesses serviços não significa que a nova produção também estará disponível neles.

Também não há confirmação oficial de dublagem brasileira para a estreia. Os anúncios iniciais das plataformas destacam a versão legendada.

O que muda

"Dragon Ball Super: Beerus" é apresentado pela Toei como uma edição "ENHANCED", com grande quantidade de cenas novas e redesenhadas, além de uma narrativa reconstruída. O objetivo é oferecer uma versão visualmente mais elaborada dos acontecimentos que deram início a "Dragon Ball Super".

A produção também conta com novas gravações do elenco japonês. Masako Nozawa retorna como Goku, enquanto K?ichi Yamadera interpreta novamente Beerus.

O novo projeto começa pela história do Deus da Destruição, que já havia sido apresentada no filme "Dragon Ball Z: A Batalha dos Deuses", de 2013, e posteriormente adaptada nos primeiros episódios de "Dragon Ball Super".

A nova edição, porém, não deve ser tratada apenas como uma simples versão remasterizada. A proposta envolve alterações na animação, no áudio e na própria estrutura da história.

Até onde vai

Embora o título destaque Beerus, a nova produção não ficará necessariamente restrita ao primeiro confronto entre Goku e o Deus da Destruição.

A divulgação oficial apresenta também Freeza e novos personagens nas imagens e trailers do projeto. Informações divulgadas por veículos especializados apontam que a produção deverá revisitar também os arcos do Renascimento de Freeza e do Torneio do Universo 6. O número de episódios, porém, ainda não foi confirmado oficialmente pela Toei.

Isso significa que "Dragon Ball Super: Beerus" pode funcionar como uma espécie de nova porta de entrada para a fase que começou em 2015.

E depois

A volta de "Dragon Ball Super" não termina nessa nova versão.

A Toei também confirmou "Dragon Ball Super: The Galactic Patrol", produção que dará continuidade à história depois do Torneio do Poder.

A série deverá adaptar o arco do Prisioneiro da Patrulha Galáctica, conhecido entre os fãs como a saga de Moro. O personagem é um dos principais inimigos apresentados no mangá depois dos acontecimentos que encerraram o anime original.

A história nunca foi adaptada para a televisão. Por isso, caso a produção avance conforme o material do mangá, será a primeira vez que os fãs poderão acompanhar Moro em uma série animada.

A Toei ainda não divulgou uma data de estreia para "The Galactic Patrol".

Quarenta anos

O retorno acontece durante as comemorações dos 40 anos de "Dragon Ball". A franquia criada por Akira Toriyama estreou como mangá em 1984 e se tornou uma das propriedades japonesas de maior alcance mundial.

Além dos novos projetos de "Dragon Ball Super", a franquia também ganhou recentemente o anime "Dragon Ball Daima", lançado entre 2024 e 2025.

Para os fãs que acompanharam o anime original de "Dragon Ball Super", a nova produção representa uma oportunidade de revisitar a primeira fase da história com uma apresentação diferente. Para quem nunca acompanhou a série, pode funcionar como um novo ponto de partida para conhecer a era de Beerus, Whis, Freeza e dos diferentes universos.

De volta à TV

A coincidência não poderia ser mais oportuna para os fãs brasileiros. Neste sábado (10), um dia antes da estreia de "Dragon Ball Super: Beerus", "Dragon Ball Z" estará de volta à TV Globinho em uma edição especial do programa infantil.

A atração será exibida a partir das 9h, na TV Globo, como parte da programação do Criança Esperança. Além de "Dragon Ball Z", o especial terá "Digimon" e "Três Espiãs Demais" e contará com antigos apresentadores da atração.

Será uma edição única da TV Globinho, que deixou a programação regular da Globo em 2015. O retorno ocorre mais de uma década depois e aposta justamente na memória afetiva dos desenhos que marcaram as manhãs dos anos 2000.

Assim, os fãs poderão reencontrar Goku na televisão aberta no sábado e, no dia seguinte, acompanhar uma nova versão de sua história em "Dragon Ball Super: Beerus" pela Crunchyroll.

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Serviço

O que: "Dragon Ball Super: Beerus"

Onde: Crunchyroll e Netflix

Quando: 11 de outubro na Crunchyroll e 17 de outubro na Netflix

Formato confirmado: legendado

Periodicidade: episódios semanais

Dublagem brasileira: ainda sem confirmação oficial