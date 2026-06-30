Crunchyroll ou Netflix? Qual o melhor streaming para ver animes

A escolha da plataforma ideal para assistir animes se tornou um dilema comum para fãs no Brasil. De um lado, a Crunchyroll se consolida como a maior especialista no assunto, com um acervo vasto e lançamentos simultâneos. Do outro, a Netflix investe pesado em produções originais e dublagens de alta qualidade, atraindo um público cada vez mais diversificado.

Para ajudar na decisão, comparamos os principais pontos de cada serviço, considerando o que realmente importa para quem ama a cultura pop japonesa. A análise leva em conta o catálogo, os preços (atualizados em junho de 2026) e a experiência de uso de cada streaming.

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Qual tem o melhor catálogo?

A Crunchyroll joga em casa quando o assunto é variedade. Com mais de 50 mil episódios, seu catálogo é imenso e focado exclusivamente em animações japonesas, incluindo desde clássicos até as novidades que chegam horas após a exibição no Japão. É a escolha indicada para quem busca títulos específicos ou acompanha várias séries da temporada.

Já a Netflix aposta na curadoria. A plataforma não tem a mesma quantidade, mas seleciona títulos de grande impacto e investe em produções originais de sucesso, como “Cyberpunk: Mercenários” e “Devilman Crybaby”. Além disso, licencia animes populares que conversam com um público mais amplo, que também consome outros tipos de séries e filmes.

Preços e planos: o que cabe no bolso

O valor da assinatura é um fator decisivo. A Crunchyroll, que descontinuou seu plano gratuito com anúncios no início de 2026, oferece um modelo focado exclusivamente em animes. Já a Netflix inclui as produções japonesas em seu pacote geral de entretenimento.

Os planos atuais são:

Crunchyroll: O plano Fã custa R$ 19,90 por mês e permite assistir em uma tela por vez (sem transmissão offline). O plano Mega Fan sai por R$ 24,90 mensais, permitindo 4 telas simultâneas e visualização offline (downloads). Para economizar, há o plano Mega Fan Anual por R$ 249,00 (ou o plano Fã Anual por R$ 199,99).

Netflix: Os valores começam em R$ 20,90 no plano Padrão com anúncios e vão até R$ 59,90 no Premium, variando de acordo com a qualidade de imagem e o número de telas simultâneas.

Legendas, dublagens e recursos

A experiência de uso dentro de cada aplicativo também deve ser levada em conta. A agilidade na entrega de legendas em português é o maior trunfo da Crunchyroll, sendo um recurso essencial para quem faz questão de acompanhar os lançamentos semanais junto com o Japão. O ecossistema de aplicativos da marca é focado de forma direta na exibição e organização do catálogo de animações.

Por outro lado, a Netflix se destaca pelo volume e regularidade na entrega de animes dublados, um diferencial atrativo para o espectador que prefere assistir a produções no próprio idioma. A interface do serviço se mostra mais robusta e seu sistema de recomendações é historicamente mais preciso, integrando os títulos de animação japonesa ao restante dos gêneros de filmes e séries da conta.

A decisão final depende do seu perfil. Se você é um fã dedicado, que assiste a várias séries e não abre mão de acompanhar os lançamentos do Japão, a Crunchyroll é a escolha natural. Se você gosta de animes, mas também quer um catálogo variado de filmes e séries com dublagens de qualidade, a Netflix oferece um pacote mais versátil.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.