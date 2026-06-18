Como o algoritmo da Netflix escolhe o que te recomendar no Top 10?

Lançada globalmente em 2020, a lista “Top 10” da Netflix se tornou uma vitrine fundamental na plataforma, mas o que muitos não sabem é que ela não é exatamente a mesma para todos. Seis anos depois, com a Netflix alcançando a marca de 325 milhões de assinantes em 2026, a personalização dessa lista continua sendo um dos pilares para prender a atenção do usuário. Embora exista uma base comum de títulos populares em cada país, a ordem e algumas sugestões são ajustadas por um sofisticado algoritmo.

A plataforma utiliza uma combinação de popularidade geral e seus hábitos de consumo para montar a seleção. O ranking principal é definido com base no número de horas que os assinantes de uma mesma região assistiram a um determinado filme ou série nos últimos dias, criando uma lista geral dos títulos mais vistos no Brasil, por exemplo. No entanto, a mágica acontece na segunda camada: a Netflix analisa seu histórico para entender o que tem mais chance de agradar. Se um filme de comédia está em sétimo lugar no ranking nacional, mas você assiste principalmente a esse gênero, o algoritmo pode exibi-lo em uma posição de maior destaque na sua lista pessoal.

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Como funciona a personalização?

O sistema de recomendação da Netflix, responsável por mais de 80% do conteúdo assistido na plataforma em 2026, não considera apenas o que você assistiu, mas também como interagiu com o conteúdo. A tecnologia por trás da lista Top 10 leva em conta diversos fatores para moldar sua experiência e garantir que você encontre algo para assistir rapidamente.

Entre os principais dados analisados estão:

Seus hábitos: o que você assiste, os horários em que mais usa o serviço e em qual tipo de dispositivo, seja TV, celular ou computador.

Interações diretas: títulos que você avalia com o "gostei" ou marca como "não é para mim", além dos itens salvos em "minha lista".

Gêneros preferidos: se você consome mais suspense, a plataforma dará destaque a filmes e séries do gênero que estão em alta.

Tempo de navegação: até mesmo o tempo que você para para ler a sinopse ou assistir a um trailer de um título é registrado como um sinal de interesse.

O objetivo é claro: diminuir o seu tempo de escolha e aumentar o tempo de exibição de conteúdo. Ao cruzar a popularidade de um título com o seu perfil de consumo, a Netflix aposta em sugestões mais certeiras, aumentando as chances de você apertar o play.

Portanto, a lista Top 10 funciona como uma vitrine dupla. Ela mostra o que está fazendo sucesso no país e, ao mesmo tempo, reorganiza os produtos para que aqueles com maior probabilidade de te agradar fiquem em destaque.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.