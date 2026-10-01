CompoSecure Inaugura Centro de Design em Londres para Atender à Crescente Demanda Internacional por Cartões de Metal Premium

LONDRES, Oct. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A CompoSecure, líder em cartões de pagamento de metal e soluções de segurança e autenticação, inaugurou hoje um Centro de Design e um escritório no centro de Londres. Nas novas instalações, bancos, fintechs e parceiros de programas de cartões da Europa, do Oriente Médio e da Ásia podem criar cartões de metal premium juntamente com os especialistas da CompoSecure, ver de perto os materiais e as técnicas finais e passar do conceito à especificação mais rapidamente. As sessões incluem aconselhamento estratégico sobre os cinco elementos que contribuem para um programa de cartões de metal eficaz.

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Os cartões de metal premium passaram a ser uma ferramenta diferenciada fundamental para os emissores que competem por novos clientes, aumento da receita, experiência superior e retenção do cliente. Para muitos emissores internacionais, o desenvolvimento de um programa de cartões de metal de sucesso exigia o trabalho remoto com parceiros que muitas vezes estavam do outro lado do oceano. O Centro de Design de Londres aproxima esse processo.

Os visitantes podem explorar em primeira mão uma ampla gama de designs e acabamentos de cartões, desde cores e texturas até gravação a laser e recursos integrados. Eles também podem trabalhar diretamente com as equipes de design, metal e engenharia da CompoSecure em todas as etapas, desde o conceito e a visualização, até a especificação e a implementação.

"Os programas de cartão maior sucesso surgem do desenvolvimento de uma visão conjunta com nossos clientes, e isso é muito mais fácil quando todos estão no mesmo ambiente", disse Ian Snadden, Diretor Comercial Internacional da CompoSecure. "Os cartões são usados diariamente pelos consumidores e passaram a ser a principal representação da marca do banco. Por isso, os emissores precisam ver e experimentar as possibilidades. Em Londres, os clientes podem fazer exatamente isso juntamente com nossos experts, desde o primeiro esboço até o produto final. Estamos prontos para receber clientes e parceiros de todo o mundo."

"A Monavate tem colaborado estreitamente com a CompoSecure em vários projetos, incluindo o icônico cartão de metal da MetaMask. Participamos de sessões de design na sede dos EUA e estamos preparados para trabalhar com seus experts no Centro de Design de Londres, para o lançamento de vários programas na Europa e na região do Oriente Médio", afirmou Scott Lucas, Cofundador e Presidente da Monavate.

O Centro de Design está localizado em um edifício industrial restaurado às margens do Tâmisa, um cenário que reflete o trabalho artesanal e a engenharia por trás de cada cartão da CompoSecure. A inauguração consolida os nossos 25 anos de cocriação de programas de cartões em todo o mundo e marca o próximo passo no crescimento internacional da empresa.

Emissores e parceiros podem agendar uma sessão de design entrando em contato com sales@composecure.com .

Sobre a CompoSecure

A CompoSecure, uma empresa da GPGI (NYSE: GPGI), é a principal fabricante de cartões de pagamento de metal premium com as melhores soluções de autenticação e ativos digitais do setor. As ofertas da empresa combinam elegância, simplicidade e segurança para proporcionar experiências excepcionais e tranquilidade, gerando confiança em milhões de pessoas em todo o mundo. Para mais informações, visite www.CompoSecure.com e www.GetArculus.com .

Declarações de Previsão

Este comunicado para a imprensa contém declarações de previsão de acordo com os termos do Private Securities Litigation Reform Act of 1995. As declarações de previsão não são fatos históricos, e sim declarações sobre planos, expectativas, metas, objetivos e desempenho futuro, inclusive com relação aos cartões de metal, possíveis parcerias futuras e ao London Design Centre. Embora acreditemos que nossos planos, intenções e expectativas refletidos ou sugeridos nessas declarações de previsão sejam razoáveis, não podemos garantir que iremos alcançar ou concretizar esses planos, intenções ou expectativas. As declarações de previsão estão inerentemente sujeitas a riscos, incertezas e suposições, incluindo, entre outros, riscos associados aos nossos planos e estratégias, como a expansão internacional e a operação do London Design Centre, a demanda de emissores e parceiros, os benefícios esperados dos cartões de metal e os riscos adicionais divulgados em nossos relatórios apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, inclusive nas seções intituladas "Fatores de Risco". As declarações de previsão podem ser precedidas, seguidas ou incluir as palavras "pode", "vai", "deve", "esperar", "oportunidade", "pretender", "planejar", "antecipar", "acreditar", "estimar", "prever", "potencial", "meta", "objetivo" ou "continuar", ou a forma negativa desses termos ou outros termos semelhantes. As declarações de previsão não devem ser consideradas como previsões de eventos futuros e não são garantias de desempenho ou resultados. O leitor não deve depositar confiança indevida nas declarações de previsão que são válidas somente até a presente data. Não somos obrigados a atualizar ou revisar nenhuma declaração de previsão, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

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Contato com a Mídia

Stacey Gutman

sgutman@composecure.com

+1-908-356-8733

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9838351)