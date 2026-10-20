Além dos quadros e espelhos: uma mudança nas paredes ganha espaço na decoração da sala e revela novas formas de dar personalidade ao ambiente com texturas

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A decoração de interiores aposta em paredes com texturas, materiais naturais e detalhes tridimensionais para criar ambientes acolhedores. O modelo tradicional marcado por espelhos de molduras trabalhadas e muitos quadros agora divide espaço com revestimentos volumosos, tapeçarias artesanais e jardins verticais.

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Superfícies lisas com objetos pendurados continuam úteis, mas elementos com relevo trazem novas possibilidades visuais. Certos tecidos diminuem a reverberação sonora, enquanto a madeira e as fibras naturais transmitem sensação de aconchego.

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Alternativas para transformar as superfícies

A proposta atual converte os muros em protagonistas do ambiente ao reunir diferentes materiais e profundidades. Quatro opções viabilizam a aplicação dessa estética orgânica nos cômodos:

tapeçarias e tecidos artesanais: peças feitas de macramê, lã ou linho suavizam as linhas retas da mobília e geram volume. A depender da espessura e da extensão da área coberta, o tecido ajuda a melhorar o isolamento acústico.

painéis de madeira e ripas verticais: garantem visual contemporâneo para salas de estar e quartos. A união com paredes claras e mobílias de traços simples evita que o cômodo aparente sobrecarga visual.

jardins verticais e plantas: agregam frescor, cores e aproximação com a natureza. O cultivo de vegetação natural requer iluminação adequada, circulação de ar e cuidados frequentes para evitar danos causados por umidade.

composições de cerâmica e vime: pratos artesanais, adereços e fibras vegetais substituem visualmente as fileiras de quadros. O equilíbrio entre formatos, dimensões e tonalidades assegura a harmonia do arranjo.

Como aplicar texturas sem sobrecarregar

Para renovar os espaços, não há exigência de cobrir todas as paredes ou remover os espelhos e quadros antigos. Uma alternativa prática consiste em definir uma parede principal para atuar como ponto focal por meio de um painel de madeira, uma tapeçaria ou peças artesanais.

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A definição de uma paleta de cores uniforme e a integração das texturas com os móveis existentes preservam a harmonia visual. Quadros e espelhos permanecem integrados ao projeto, já que a tendência amplia as alternativas decorativas e prioriza novos materiais sem exigir o descarte dos itens clássicos.