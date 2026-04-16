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DECORAÇÃO VERSÁTIL

Saiba como decorar sua parede sem precisar furá-la

Soluções práticas e atuais mostram como transformar paredes sem furos, com destaque para a pintura criativa que virou tendência na decoração

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
16/04/2026 14:13

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Saiba como decorar sua parede sem precisar furá-la
A iluminação planejada, com focos e sancas, destaca ambientes e se integra a decorações reversíveis, valorizando o espaço crédito: Bongkarngraphic

Transformar as paredes de casa é uma das maneiras mais eficazes de renovar um ambiente, mas o medo de usar a furadeira, especialmente para quem mora de aluguel, pode ser um grande obstáculo. Felizmente, decorar sem fazer furos não só é possível como se tornou uma forte tendência, oferecendo soluções flexíveis, acessíveis e totalmente reversíveis. Seja por praticidade ou necessidade, existem inúmeras formas de dar vida nova às suas paredes sem deixar marcas permanentes.

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Pintura criativa e formas geométricas

Uma das soluções mais impactantes e econômicas é usar a própria tinta para criar um ponto focal. Com fita crepe e algumas cores, você pode desenhar formas geométricas, arcos, ou delimitar áreas específicas, como um home office ou um canto de leitura. O resultado é uma decoração moderna e personalizada, que pode ser facilmente alterada com uma nova mão de tinta.

Close-up de mão com anel de coração pintando listras vermelhas em parede branca com pincel.
A pintura criativa é uma das formas mais impactantes e econômicas de renovar paredes, permitindo criar padrões e pontos focais no ambiente.Karola G de Pexels

Adesivos e papel de parede removível

O mercado oferece uma infinidade de adesivos de parede e papéis de parede do tipo “peel and stick” (cole e descole). Eles são fáceis de aplicar, não exigem cola e, o mais importante, podem ser removidos sem danificar a pintura original. As opções vão desde padrões complexos que simulam revestimentos até pequenas figuras para criar uma composição única.

Parede com papel de parede de padrão geométrico quadrado dourado, flanqueada por paredes marrons e mobiliário.
Papéis de parede removíveis com padrões geométricos são opções versáteis para transformar paredes sem danificá-las.Freepik

Quadros e espelhos simplesmente apoiados

Quem disse que quadros e espelhos precisam ser pendurados? Uma abordagem contemporânea e muito estilosa é apoiá-los diretamente no chão, sobre aparadores, prateleiras ou bancadas. Essa técnica confere um ar despojado e sofisticado ao ambiente, além de permitir que você mude a disposição dos objetos sempre que quiser.

Três molduras de madeira vazias, de tamanhos diferentes, apoiadas em uma bancada de madeira.
Apoiar quadros e espelhos diretamente na parede é uma tendência de decoração que renova o ambiente sem a necessidade de fazer furos.Freepik

Prateleiras e ganchos com fixação adesiva

A tecnologia de fixação adesiva evoluiu muito. Hoje, existem fitas e ganchos de alta resistência capazes de suportar prateleiras leves, quadros menores e outros objetos decorativos. Marcas especializadas oferecem produtos que garantem uma fixação segura e remoção limpa, bastando verificar o limite de peso indicado pelo fabricante.

Estante de madeira com livros e planta em vaso de palha contra parede de tijolos brancos.
A organização de prateleiras com elementos como livros e plantas pode transformar o ambiente, alinhando-se à tendência de decorar sem furos.Mhada Eugen's Images

Tecidos, tapeçarias e macramê

Para adicionar textura e aconchego, pendurar tecidos leves, tapeçarias ou peças de macramê é uma excelente opção. Utilize ganchos adesivos discretos ou um varão leve fixado com suportes adesivos para exibir as peças sem precisar de um único furo. É uma forma simples de trazer personalidade e um toque boho ao espaço.

Ambiente com paredes bege, macramê, bolsa de palha, grama seca, violão e poltrona de vime.
O macramê e elementos naturais como a palha e o vime conferem um toque boho e aconchego ao ambiente, sem a necessidade de furar as paredes.pixelshot

Iluminação como ponto de destaque

A iluminação pode ser uma poderosa ferramenta de decoração. Fitas de LED instaladas atrás de móveis ou na vertical criam um efeito visual incrível, enquanto luminárias de piso ou de mesa direcionadas para a parede ajudam a valorizar texturas e cores, funcionando como um elemento decorativo por si só. Pequenas mudanças podem gerar grandes transformações, provando que a criatividade é a melhor ferramenta para decorar qualquer espaço.

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Interior de madeira com iluminação indireta de fita LED, painéis geométricos e banco.
Fitas de LED criam efeitos visuais e valorizam texturas, destacando a iluminação como elemento decorativo sem furos.HUUM ?sauna heaters de Pexels

Uma ferramenta de IA foi utilizada para auxiliar na criação e edição deste conteúdo.

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